Steigende Lebensmittelpreise: Lidl sichert Grundnahrungsmittel gegen Diebstahl

Lebensmittel sind im Schnitt um 18,7 Prozent teurer geworden, Ladendiebstähle nehmen in Folge zu

Laut dem Statistischen Bundesamt sind Nahrungsmittel im September dieses Jahres um 18,7 Prozent teurer geworden als noch ein Jahr zuvor. Weiter wird berichtet, dass ohne die Energie- und Nahrungsmittelinflation die Gesamtinflation im August 2022 gerade einmal bei 3,5 Prozent gelegen hätte. Man sieht also, welch großen Einfluss der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise auf die Gesamtwirtschaft hat. Focus Online hat bereits berichtet, dass Ladenmitarbeiter jetzt schon vermehrt Ladendiebstähle bei Kaffee, Schokolade und Honig wahrgenommen haben. Ebenso berichtet der Handelsverband Sachsen-Anhalt gegenüber dem mdr über eine Zunahme von Ladendiebstählen. Es sollte allerdings festgehalten werden, dass von den Unternehmen noch keine konkreten Zahlen vorliegen.

Welche Lebensmittel werden gesichert?

Wie yahoo! berichtet, werden immer mehr Grundnahrungsmittel, vor allem Fleisch, mit einem solchen Diebstahlschutz versehen. Betroffen sind aber auch Butter, Kaffee, Öl oder Schokolade, also auch jene Lebensmittel, bei denen Mitarbeitern eine höhere Diebstahlrate aufgefallen ist. Solche Sicherungen kennt man zwar bereits von Spirituosen, auf welche Lebensmittel dies in Zukunft noch ausgeweitet wird, bleibt offen.

Diebstahlschutz aufgrund von mehr Selbstbedienungskassen?

Gerrit Heinemann, Professor und Handelsexperte der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, hat hier eine andere Vermutung, welcher er gegenüber dem mdr äußert. Es hänge zwar auch teils mit der Inflation zusammen, aber auch der Fachkräftemangel macht den Supermärkten und Discountern zu schaffen, diese werden deshalb zu mehr Automatisierung gezwungen, auch an der Kasse. Das heißt, Kunden sollen in naher Zukunft also immer mehr selbst an der Kasse bezahlen, dies führt dazu, dass die Unternehmen die Waren auch entsprechend mehr sichern müssen. Die Technologie sei nun schon so weit, kostengünstig und wirksam Produkte sichern zu können. Der vermehrte Diebstahlschutz diene also wohl eher dem Zweck der Einführung von mehr Selbstbedienungskassen, statt als Maßnahme gegenüber vermehrten Ladendiebstählen, erklärte Heinemann.

