Forbes-Liste: Nach Skandal um Kylie Jenner ist Austin Russell jüngster Selfmade-Milliardär 2021

Regelmäßig erstellt das Wirtschaftsmagazin Forbes Listen über die reichsten Menschen der Welt und verleiht Personen auf verschiedenen besonderen Positionen damit einen Status. Im Jahr 2019 wurde Promi und Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner als "jüngste Selfmade-Milliardärin" betitelt, ein Jahr später wurde ihr der Titel aufgrund eines Skandals wieder abgesprochen. In der neuen Liste der jüngsten Selfmade-Milliardäre 2021 muss die 23-jährige Jenner, deren Vermögen von Forbes auf rund 700 Millionen US-Dollar geschätzt wird, ihren Platz und Titel an den 26-jährigen Austin Russell abgeben.

Der Grund für die Streichung Jenners von der Liste: Sie hatte den Wert ihrer Firma Kylie Cosmetics in der Öffentlichkeit höher aussehen lassen, als er tatsächlich war, berichtet Forbes. Gegen Unterstellungen dieser Art wehrte sie sich zunächst unter anderem über Twitter, doch Forbes gab nicht nach und beließ es bei dem Ausschluss von der Liste.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period