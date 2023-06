Maestro-Aus: Discounter streichen Bezahlmethode

Aktien in diesem Artikel MasterCard 343,40 EUR

Maestro-Kreditkarten in Europa weit verbreitet

Eine Maestro-Kreditkarte ist eine Debitkarte, die von Mastercard ausgegeben wird. Sie funktioniert ähnlich wie eine normale Kreditkarte, bietet jedoch keinen Kreditrahmen. Stattdessen ist sie direkt mit dem Girokonto des Karteninhabers verknüpft. Mit einer Maestro-Kreditkarte kann weltweit an Geldautomaten Bargeld abgehoben und in Geschäften und Online-Shops bezahlt werden, vorausgesetzt diese akzeptieren Maestro-Karten. Maestro-Kreditkarten sind besonders in Europa weit verbreitet und werden von vielen Banken als Standard-Karte für ihre Kunden herausgegeben. Sie bieten eine bequeme Möglichkeit, Zahlungen im In- und Ausland vorzunehmen, ohne Bargeld mit sich führen zu müssen.

Keine neuen Maestro-Karten ab Juli

Wie das Unternehmen Mastercard bereits Ende 2021 bekannt gegeben hatte, wird es ab dem 1. Juli 2023 keine neuen Karten mit Maestro-Funktion für Girokarten des Unternehmens geben. Bereits ausgegebene Karten mit Maestro-Funktion sind allerdings noch bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig. Den Grund für das Aus erklärt Mastercard damit, dass die Maestro-Funktion nicht ausreichend für die neue digitale Welt des Online-Handels ausgelegt und daher nicht mehr zeitgemäß sei. Alle anderen Funktionen der Girocard sollen aber erhalten bleiben.

Discounter akzeptieren keine Maestro-Karten ab Juli

Wie web.de berichtet, haben die Discounter ALDI und Lidl nun bekanntgegeben, dass sie ab dem 1. Juli 2023 keine Maestro-Karten mehr akzeptieren werden. Grund dafür sei die unzeitgemäße Bezahlfunktion der Karten. Kunden können stattdessen mit den üblichen Zahlungsmethoden bezahlen. Probleme oder Zusatzkosten soll es durch die Umstellung für die Discounter nicht geben. "Aldi Süd muss keine Änderungen vornehmen. In allen Filialen kann der Einkauf sowohl bar als auch mit Debitkarten oder Kreditkarten bezahlt werden", so ALDI gegenüber "inFranken".

Redaktion finanzen.net

