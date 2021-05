Matchbox wird klimaneutral: Tesla Roadster & Co. aus umweltfreundlichem Material

Es sind noch nicht viele Details über die erste nachhaltige Kollektion bekannt, sicher ist aber: Matchbox legt Wert darauf, Kindern Nachhaltigkeit nahe zu bringen und konzentriert sich auf Elektro- und Hybridfahrzeuge."Auf der Fahrt in eine bessere Zukunft" - so lautet der Slogan, unter dem Mattel die Entwicklungen bei Matchbox ankündigt und bewirbt: Mattel möchte nicht nur bis zum Jahr 2030 ausschließlich umweltfreundliche Kunststoffe für seine Produktion verwenden, sondern auch Kindern das Thema Nachhaltigkeit näher bringen. Nachdem die Mattel-Marke Fisher-Price ihre Produktion bereits bis Ende letzten Jahres umgestellt hatte, soll nun bei Matchbox der nächste Schritt getan werden.

Die Umstellung kommt 2022, eine neue Verpackung aber noch in diesem Jahr

Dazu erklärte Roberto Stanichi, Global Head of Vehicles bei Mattel, Mitte April 2021 in einer Pressemitteilung des Unternehmens: "Seit den Anfängen des modernen Die-Cast-Autos, nutzt Matchbox Design und Innovation, um Kinder spielerisch mit der realen Welt um sie herum zu verbinden [...]. Matchbox verpflichtet sich, 100 % recycelte, recycelbare oder biobasierte Kunststoffe zu verwenden, um unseren Teil zur Bewältigung der wachsenden Umweltprobleme beizutragen, mit denen wir heute konfrontiert sind, und die nächste Generation von Matchbox-Fans zu befähigen, uns auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten". Neben der Verwendung nachhaltiger Materialien soll Matchbox außerdem den Energieverbrauch, die Müllproduktion und die CO2-Emissionen in den Betrieben verringern - Teil dieses Projekts ist der Website des Unternehmens zufolge etwa, 99 Prozent des Transports nicht mehr per Flugzeug, sondern per Frachter abzuwickeln.

Weitere Maßnahmen sind "leicht entfernbare Elektronik", die sogenannten "How 2 Recycle"-Etiketten, die Kunden bei der Entsorgung der Produkte anleiten sollen, sowie eine neue Verpackung der Matchbox-Spielzeuge: Plastik weicht Pappe und Papier, die Fahrzeuge sieht man damit vor dem Kauf nicht mehr durch die Verpackung. Stichtag für die großen Änderungen ist der 1. Januar 2022, die plastikfreien Verpackungen werden bereits in diesem Jahr eingeführt.

Das erste nachhaltige Modell: Matchbox präsentiert den Tesla Roadster

Mattel versichert in der Matchbox-Ankündigung, dass der für die Marke "charakteristische Sinn für Abenteuer" trotz aller Neuerungen bleibe und stellt direkt einige der neuen, umweltfreundlichen Modelle vor. Dabei fällt auf, dass bei den neuen Produktlinien ein Schwerpunkt auf Elektro- und Hybridfahrzeuge gelegt wurde - ganz entsprechend der Ankündigung, Kindern das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. So soll es unter anderem ein Fünferpack mit Elektro- und Hybridfahrzeugen geben, den Honda Clarity und das Elektroauto International eStar.

Als Sternchen unter den Vorankündigungen wird bislang jedoch der Tesla Roadster präsentiert, der noch vor der eigentlichen Tesla-Premiere von Matchbox im Maßstab 1:64 als Teil der neuen "Basic Car Collection" gezeigt wird. Der Tesla Roadster wird das erste umweltfreundliche Modell der Marke sein und zu 99 Prozent aus recycelten Materialien gebaut werden: Die Karosserie besteht der Pressemitteilung zufolge aus recyceltem Zink, die Bodenplatte und der Reifen aus recyceltem Kunststoff und nur die Achsen (ein Prozent) aus Edelstahl.

Natural Capital Partners: offizielles Zertifikat für Klimaneutralität

Der Tesla Roadster wurde genau wie alle anderen bislang gebauten nachhaltigen Matchbox-Fahrzeuge offiziell von Natural Capital Partners als klimaneutral zertifiziert, in der Pressemitteilung heißt es: "Die Emissionsschriften fließen in den Erhalt von Grasland in Colorado und Montana". Matchbox verkauft eigenen Angaben zufolge jährlich über 40 Millionen Modellautos - die Umstellung der Marke auf klimaneutrale Produktion ist für Mattel daher ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität der gesamten Gruppe. Welche der anderen Marken - darunter Hot Wheels und Barbie - als nächstes seine Produktion umstellt, ist noch unbekannt.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock.com