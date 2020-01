Testlauf: Bei Rossmann kann man Waschmittel jetzt nachfüllen lassen

Reduzierter Plastikverbrauch

Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile in fast jedem Unternehmen angekommen. Der Verzicht auf Plastiktüten, umweltfreundlicher Konzepte und Recycling setzen sich immer mehr durch und es gibt in fast jeder großen Stadt in Deutschland Geschäfte, die Ware ohne Verpackung zum Selbstabfüllen anbieten. Auch Rossmann setzt nun auf diesen Trend und testet als erste deutsche Drogeriekette verschiedene Abfüllstationen. Kunden können ihren eigenen Behälter mitbringen und zunächst Produkte wie Waschmittel, Duschgel und Reinigungsmittel in die eigene Aufbewahrung füllen und kaufen.

Testlauf bisher nur in Tschechien

Bislang testet das Unternehmen die Abfüllstationen jedoch nur in einigen Filialen in Tschechien. In insgesamt fünf Städten hat Rossmann den Testlauf bisher gestartet. Kunden können in Prag, Pardubice, Liberec, Brno und České Budějovic das neue umweltfreundliche Konzept in Anspruch nehmen. Für das Projekt kooperiert Rossmann mit Henkel, sodass in den Stationen bekannte Marken wie Schwarzkopf, Fa, Schauma, Persil und Perwoll zum Verkauf stehen. Das Pilotprojekt startete bereits im November 2019. Bislang ist jedoch unklar, ob das neue Konzept nach der Testphase in Tschechien auch in die deutschen Filialen kommt.

Die Abfüllbehälter

Wer das Angebot der Abfüllstation nutzen möchte, muss dafür jedoch eine speziell dafür vorgesehene Flasche kaufen. Zwar ist dieser Kauf einmalig, steht aber im Widerspruch mit dem Vorhaben umweltfreundlicher zu sein, da der Behälter aus Plastik hergestellt wurde. 80 Cent soll eine Flasche kosten und für den Wiedergebrauch vorgesehen sein. Ein weiteres Manko ist die Einschränkung der Abfüllmenge, denn es können beispielsweise lediglich 385 Milliliter Shampoo und 750 Milliliter Spülmittel in die Behälter abgefüllt werden. Die Mengen sind festgelegt und der Kunde hat nicht die Möglichkeit diese zu variieren. Jedoch sollen die abgefüllten Produkte bis zu zwei Euro günstiger sein als das Produkt in der einzelnen Originalverpackung und den Kunden dazu animieren, die Abfüllstation dauerhaft zu nutzen.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com