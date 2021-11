Via SMS: eBay Kleinanzeigen führt zusätzliche Verifizierung ein

Die SMS-Kontoverifizierung

Nachdem im Juli 2021 das eBay-Tochterunternehmen eBay Kleinanzeigen für 9,2 Milliarden US-Dollar an den norwegischen Konkurrenten Adevinta verkauft wurde, hat sich einiges auf der Onlineplattform verändert. Im Zuge der Umstrukturierung wurde bereits im März 2021 die Einführung einer SMS-Kontoverifizierung für alle Benutzer angekündigt. Diese neue Sicherheits-Authentifizierung wird nun bei den ersten Käufern und Verkäufern angewendet. Auf seiner Website und im Bereich für Fragen und Antworten erklärt eBay Kleinanzeigen einige Fragen zu der neu eingeführten SMS-Identifizierung.

Die Hintergründe

Laut dem Unternehmen soll die zusätzliche SMS-Authentifizierung vor allem dem Schutz der Kunden dienen. Denn durch die verbindliche Identifizierung der Handelsteilnehmer sollen besonders Kinder vor Cyber-Grooming geschützt werden, indem der Jugendschutz auf der Plattform verbessert wird, um auf diesem Weg auch sexueller Belästigung entgegenzuwirken. Deswegen soll die SMS-Identifizierung zunächst in den Kategorien Nachhilfe, Praktika, Babysitter & Kinderbetreuung, Tierbetreuung & Training und Mini- & Nebenjobs verpflichtend eingeführt und damit getestet werden. Anschließend soll die SMS-Authentifizierung jedoch auf alle Kategorien ausgeweitet werden, kündigte eBay Kleinanzeigen in einer Pressemeldung an.

Sicherheitsvorkehrung soll Täter abschrecken

Im Zuge der neuen Sicherheitsvorkehrungen fordert eBay Kleinanzeigen alle Nutzer, die entweder Anzeigen in den genannten Kategorien schalten oder auch als Interessent Kontakt zu einem Anbieter aufnehmen, zur SMS-Verifizierung auf. Anschließend erhalten die Benutzer eine SMS zur Authentifizierung ihrer Person. Das neue Vorgehen soll in erster Linie Täter abschrecken, die Plattform zu nutzen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Der Anbieter erhofft sich jedoch auch, dass sich die Nutzer durch die in Deutschland seit Juli 2017 verpflichtenden Video- oder Postident-Verfahren für Prepaid-SIMs bei Straftaten zurückverfolgen lassen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com