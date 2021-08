Petition: Frankreich soll die Mona Lisa an Jeff Bezos verkaufen, damit dieser sie isst

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.844,00 EUR

"Bis jetzt hat noch niemand die Mona Lisa gegessen und wir denken, dass Jeff Bezos sich positionieren und das durchziehen sollte." - Dies ist die Beschreibung einer im Frühjahr 2020 gestarteten Petition auf Change.org, die nun gut ein Jahr später wieder an Aufmerksamkeit gewinnt: Stand 6. August 2021 unterstützen rund 16.900 Personen die Forderung mit ihrer Unterschrift. Amazon -Gründer Jeff Bezos steht Stand Anfang August 2021 auf der Forbes Liste auf dem ersten Platz und ist demzufolge mit seinem Vermögen von rund 195 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Welt.

Kane Powell aus Maryland ruft die Petition ins Leben - Bezos brauche sein ganzes Geld schließlich sowieso nicht

Ins Leben gerufen wurde die Petition von Kane Powell aus Maryland an der US-amerikanischen Ostküste: Gegenüber der New York Times erklärt er, dass die Aktion eigentlich nur ein Spaß war, den er sich mit drei Freunden erlaubte. Er habe die Petition schon wieder völlig vergessen, so Powell. Die Frage, warum man solch eine Forderung stellen würde, beantwortet er gegenüber der New York Times wie folgt: "Es wäre einfach amüsant, wenn jemand mit so viel Macht seinen Reichtum mit Humor betrachtet, weil - seien wir mal ehrlich - [die Superreichen] das Geld eh nicht brauchen. Ich denke, es wäre einfach unterhaltsam." Entstanden sei die Idee für die Petition, als er und seine Freunde in einem Restaurant die günstigsten Getränke bestellten und nebenbei im Fernsehen über Bezos berichtet wurde.

Powell weiß selbst nicht, was er von den Entwicklungen halten soll

Kommentiert wurde die Petition von Unterzeichnenden teilweise mit ähnlich ironischen Posts, teilweise mit ernsthaften Begründungen dafür, warum man unterschrieben hat:

"Das ist die wichtigste Petition der heutigen Zeit. Jeff Bezos muss die Mona Lisa essen, um die Welt zu retten."

"Ich unterschreibe, um darauf aufmerksam zu machen, wie lächerlich und gefährlich eine derart hohe Kapitalansammlung ist. Niemand sollte so reich sein."

Gegenüber dem Magazin Vice äußert Powell, er wisse selbst nicht, was er von der Popularität seiner Spaß-Aktion halten solle.

Die Mona Lisa hat nach französischem Recht keinen festen Preis - das Louvre äußert sich nicht zur Petition

In Frankreich gelten Artefakte wie die Mona Lisa als Staatsbesitz und haben nach dem Gesetz keinen festen Preis. Entsprechend erklärt Sophie Gange, Sprecherin des Louvre in Paris, gegenüber der New York Times: "Wir haben die Petition zur Kenntnis genommen, das Musée du Louvre wird sich jedoch nicht weiter dazu äußern." Ebenfalls zum Verkauf der Mona Lisa aufgerufen hat im Mai vergangenen Jahres Stéphane Distinguin - allerdings nicht im Rahmen Powells Petition: Distinguin ist ein einflussreicher französischer Unternehmer (Fabernovel) und wollte mit dem Verkauf der Mona Lisa für 50 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2020 die französische Kulturszene unterstützen. Er verstand diesen Vorschlag nicht als Witz, sondern ernst gemeinten Vorschlag: "Ein natürlicher Reflex ist, so teuer wie möglich [etwas Wertvolles] zu verkaufen, das einen möglichst geringen Verlust für unsere Zukunft darstellt." - dies schreibt er in einem Gastbeitrag in der Zeitschrift Usbek & Rica. Der Vorschlag wurde nicht umgesetzt, trat aber in Frankreich eine Debatte um die Kulturszene und den Wert der Mona Lisa an sich los. Es kam seinem Gastbeitrag zufolge offenbar heraus, dass die 50 Milliarden Euro für das Gemälde von Leonardo da Vinci deutlich zu hochgeschätzt seien.

In den USA wäre das Verspeisen der Mona Lisa erlaubt, nach französischem Recht aber nicht

Es könnte übrigens noch weitere rechtliche Einschränkungen bei der Realisierung der Petitionsforderungen geben: In Frankreich muss nach den "droits moraux" (Urheberrechte) Kunst vor der Zerstörung bewahrt werden - entsprechend wäre es Bezos nach französischem Recht verboten, die Mona Lisa zu essen, während das in den USA kein Problem sein dürfte, erklären die beiden Rechtsexperten Amy Adler und Stephen Urice der New York Times.

