DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.307 -0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl62,38 -0,2%Gold4.196 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Rekord-Goldfund in China: Warum Bitcoin-Anleger aufhorchen Rekord-Goldfund in China: Warum Bitcoin-Anleger aufhorchen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nettoeinkommen

Spannende Rechnung: Darum macht eine Gehaltserhöhung niemanden ärmer

09.12.25 03:15 Uhr
Der Gehaltsmythos entlarvt: Niemand hat durch eine Gehaltserhöhung weniger Geld | finanzen.net

Mehr Gehalt - das klingt erst mal wie ein klarer Gewinn. Doch wer schon einmal eine Gehaltserhöhung bekommen hat, kennt vielleicht das ernüchternde Gefühl: Das zusätzliche Geld auf dem Konto bleibt überschaubar, und mitunter fragt man sich, ob sich der Mehraufwand überhaupt gelohnt hat.

Brutto rauf, Netto auch

Steigt das Gehalt, steigt automatisch auch das Nettoeinkommen. Zwar greift der Staat über Steuern und Sozialabgaben stärker zu, doch ein Rückgang des Auszahlungsbetrags ist gesetzlich ausgeschlossen. Selbst bei progressiven Steuersätzen bleibt immer etwas mehr übrig, auch wenn es weniger sein mag, als man sich erhofft hatte. Genau das bestätigen auch Berechnungen, auf die die Deutsche Presse-Agentur zurückgreift: Eine Gehaltserhöhung führt nie zu weniger Geld im Portemonnaie, sie fällt nur manchmal bescheidener aus als erwartet. Der Gedanke, dass man nach einer Lohnerhöhung am Ende weniger verdient, sei schlichtweg falsch. Es handle sich vielmehr um eine Wahrnehmungsverzerrung, die durch enttäuschte Erwartungen entsteht.

Wer­bung

Warum sich weniger manchmal wie ein Rückschritt anfühlt

Wenn das Bruttogehalt steigt, erwartet man automatisch ein sattes Plus auf dem Konto. Bleibt der Nettogewinn jedoch hinter diesen Vorstellungen zurück, kommt schnell der Gedanke auf, dass man womöglich sogar weniger habe als zuvor. Genau das sei das Problem: Die Erhöhung sei real, aber sie werde subjektiv als zu gering empfunden. Das Resultat ist Frust und ein Mythos, der sich hartnäckig hält.

Wirtschaftlicher Nutzen auch auf Arbeitgeberseite

Ein höheres Gehalt ist nicht nur für Angestellte ein Anreiz. Auch Unternehmen können profitieren. Wer gut bezahlt, hat oft loyalere und motiviertere Mitarbeiter. Das ist nicht nur Bauchgefühl, sondern auch wirtschaftstheoretisch belegt. Die sogenannte Effizienzlohn-Theorie besagt, dass höhere Löhne die Produktivität steigern können. Arbeitgeber, die überdurchschnittlich zahlen, sichern sich Wettbewerbsvorteile, weil sie Fluktuation und Fehlzeiten reduzieren, so Belonio.de.

Weniger Steuern, mehr Effekt

Wer den vollen Nutzen aus einer Gehaltserhöhung ziehen möchte, sollte nicht nur auf das Brutto schauen. Denn es gibt Alternativen, die steuerlich oft günstiger sind. Zuschüsse für den Arbeitsweg, Essensgutscheine, Erholungsbeihilfen oder Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge gehören zu den Möglichkeiten, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeitenden gezielt entlasten können. Diese Zusatzleistungen wirken sich direkt auf das Netto aus - und sind, wie Handwerksblatt.de berichtet, oft spürbarer als eine kleine Bruttolohnerhöhung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com