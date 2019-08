Discounter springt auf den Zug auf: Frittierte Insekten jetzt auch bei Lidl

Lidl hat einen neuen Foodtrend ausgemacht, von dem nun auch Lidl-Kunden profitieren sollen: Streetfood. Das Essen, inspiriert von Garküchen verschiedener Länder, ist hierzulande insbesondere auf Festivals und Märkten oder in Foodtrucks erhältlich - Lidl will den Trend aus den Street Food Festivals nun auch in den eigenen Filialen anbieten.

Frittierte Insekten auch bei Lidl

Unter der Eigenmarke "My Street Food" bringt der Lebensmittelriese seit Anfang August populäre Snacks wie Pancake- und Coloured Burger, Mate-Tee und süße Wraps in den Handel. In einigen Filialen sind auch frittierte Insekten erhältlich. Konkret werden die Filialen knusprig geröstete Grillen in Sweet Chili Lime oder BBQ verkaufen, auch diverse Chutneys hat der Discounter im Angebot.

"Wir beobachten Foodtrends sehr genau, und Foodtrucks und Garküchen sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mit unserer neuen Eigenmarke ‚My Street Food‘ können unsere Kunden diese Geschmackserlebnisse auch zu Hause Freunden und Familie anbieten und das zum gewohnt günstigen Lidl-Preis", so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Erfolg gesichert?

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Lidl aktuelle Foodtrends aufgreift und in die eigenen Filialen bringt. Im Mai hatte der Discounter den veganen Burger-Ersatz des Börsenstars Beyond Meat ins Angebot genommen - und konnte die massive Kundennachfrage nicht befriedigen. Innerhalb kürzester Zeit war der Burgerersatz ausverkauft.

Da Lidl die Streetfood-Aktion als Eigenmarke in den Läden verkauft, dürfte der Bestand der Produkte um "My Street Food" wohl ein wenig länger reichen.



