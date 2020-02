Aldis neue Werbestrategie - die Almans

Aldi startet Instagram-Kampagne

Influencer ist heutzutage ein richtiger Beruf geworden, viele Unternehmen arbeiten eng mit den Social-Media-Persönlichkeiten zusammen. Die Influencer bewerben die Produkte der Unternehmen auf Instagram, der Tochter von Facebook, und sind so ein Werbekanal, mit dem die Unternehmen große Zielgruppen erreichen können. Auch Aldi machte sich das jetzt zunutze und startete eine Instagram-Kooperation mit dem Profil alman_memes2.0.

Die Almans machen eine Aldi-Kampagne

Hinter dem Profil alman_memes2.0, welches jeden Tag um elf Uhr ein Meme veröffentlicht, stecken Sina Scherzan und Marius Notter. In den Memes selber heißen die Figuren Alman_Anette und Alman-Achim. Der Begriff Alman, auf welchem der Account aufbaut, kommt ursprünglich aus dem türkischen und bedeutet "deutsch". Es hat sich in der deutschen Gesellschaft eingebürgert, das Wort Alman immer dann zu verwenden, wenn etwas typisch deutsch ist. Genau auf diese Gebräuchlichkeit zielt die Seite alman_memes2.0 ab, denn dort werden deutsche Klischees in ein Meme umgewandelt. Sina Scherzan und Marius Notter haben viel Erfolg mit ihren Memes, rund 475.000 Follower folgen ihrem Account.

Aldi Nord und Aldi Süd machen sich den Bekanntheitsgrad des Meme-Accounts zunutze und schalteten dort eine Werbekampagne für ihre Bettlaken. Und das mit Erfolg: Bisher generierte das Meme mit dem Titel "Wenn Alman-Anette um 7 Uhr im ALDI auf dem Weg zu den Angebots-Bettlaken ist" rund 346.000 Aufrufe.

Warum die neue Werbestrategie?

Stefan Michels, Direktor für Kundengespräche & Marketingkanäle bei Aldi Nord, erklärt in Aldis Pressemitteilung den Schritt zur Instagram-Werbung: "Wir freuen uns mit Alman Memes zu kooperieren, weil sie sehr gut zu uns und unserer Content-Strategie passen. Mit den Memes können wir noch einmal ganz anders unsere Botschaften in der Gens Y und Z platzieren. Darüber hinaus zeigt diese Kooperation auch, dass wir neue Dinge ausprobieren, die es im LEH [Lebensmitteleinzelhandel] so noch nicht gab". Außerdem ermögliche es dem Discounter abermals mehr Werbereichweite, wenn die Follower den Meme-Beitrag auf Instagram teilen und sich gegenseitig darunter verlinken.

