Aldi Talk: Das sind die Vor- und Nachteile des neuen Jahrestarifs

Jahrespaket mit 2 Flatrates

Aldi Talk gehört in Deutschland mittlerweile zu den beliebtesten Prepaid-Anbietern. Nun startet das Unternehmen einen neuen Prepaid-Tarif im Jahrespaket. 59,99 Euro soll das neue Angebot kosten und ein Jahr im Voraus bezahlt werden. Das Konzept sieht so aus, dass nach 365 Tagen Laufzeit und ausreichend Geld auf der SIM-Karte, der Tarif erneut um 1 Jahr verlängert wird. Falls das Guthaben nicht ausreicht oder man den Tarif auslaufen lassen möchte und die SIM-Karte nicht mehr auflädt, endet der Tarif automatisch. Der Sondertarif ist zwischen dem 21. November und 31. Dezember 2019 erhältlich und kann bei Aldi Süd und Nord direkt in den Filialen gekauft werden. Ist man bereits Aldi-Talk-Kunde, kann man den Tarif auch in der App aktivieren.

Die Details im Überblick

Der Sondertarif von Aldi-Talk wird weiterhin über das o2-Netz laufen und 2 Flatrates vereinen. Zum einen bekommt man mit dem Jahrespaket eine Allnet-Flatrate in alle deutschen Netze und zum anderen eine SMS-Flat ebenfalls in alle deutschen Netze. Die Gebühr dabei beträgt 59,99 Euro für eine Laufzeit von einem Jahr, also etwa 5 Euro pro Monat. Dem Kunden steht dann ein 12 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung, welches man sich monatlich jedoch selbst einteilen muss, um am Ende des Jahres nicht ohne Zugang zum mobilen Internet dastehen zu wollen. Bislang ist noch nicht bekannt, ob sich nachträglich Pakete oder Datenvolumen dazu buchen lassen, wenn man die 12 GB aufgebraucht hat.

Lohnt sich das Jahrespaket von Aldi Talk?

Das Jahrespaket von Aldi-Talk ist nicht für jeden das optimale Angebot, denn nur Kunden, die gut mit dem mobilen LTE-Datenvolumen haushalten können, stehen am Jahresende nicht ohne Datenvolumen da. Wer nicht aufpasst, muss - wenn möglich - nachbuchen oder sich mit einem langsamen Internetzugang zufriedengeben. Für Wenig-Nutzer kann es jedoch ein gutes Angebot sein, da sie monatlich für 5 Euro gleich 2 Flats erhalten. Für Einige könnte auch die Zahlung attraktiv sein, denn der Betrag von 60 Euro wird lediglich einmal im Jahr gezahlt, beziehungsweise einmalig ohne Verlängerung. Aldi verkauft zudem nicht nur die SIM-Karte, sondern auch ein Bundle mit dem Galaxy A10 für 159 Euro. Das wäre auch eine attraktive Option, falls jemand einen neuen Tarif und ein neues Handy gleichzeitig sucht.

finanzen.net

Bildquellen: Ian Francis / Shutterstock.com, Lasse Kristensen / Shutterstock.com