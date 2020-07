Was ist neu bei Amazon Prime Video?

Vor der Neuerung konnten sich Nutzer des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video über ein Standard- Erwachsenen-Profil oder ein Kinder-Profil für User bis zu einem Alter von einschließlich 12 Jahren in die Mediathek des Anbieters einloggen. Die Möglichkeit, weitere Änderungen am per Default-Einstellung existierenden Standard-Profil vorzunehmen, war dabei nicht gegeben. Gelöscht werden konnte lediglich das Kinder-Profil, sofern dieses nicht benötigt wurde. Laut Amazon Prime Video gibt es ab sofort die Option, wie bei Netflix, mehrere individuelle Profile - bestehend aus dem Erwachsenen-Standard-Profil und bis zu fünf weiteren Nutzerprofilen - innerhalb eines Accounts anzulegen. Ob diese jeweils für erwachsene Nutzer oder Kinder freigegeben werden, kann dabei individuell entschieden werden.

Interessensprofil-Erstellung zwecks Personalisierung

Die Aufteilung der Nutzerkonten in mehrere Profile bietet zahlreiche Vorteile, die besonders deutlich werden, wenn es um die individuellen Vorlieben des jeweiligen Users geht. Hervorzuheben sind dabei die sogenannten Watchlists, in denen Filme und Serien für einen späteren Zeitpunkt gespeichert werden können. Landeten zuvor sämtliche Lieblingsfilme aller Nutzer in ein und derselben Liste, wurde diese dadurch unübersichtlich und somit wenig komfortabel. Durch die Einzelprofil-Option können solche Listen nun individuell erstellt und mit den jeweiligen Lieblingsfilmen und -serien angereichert werden.

Weiterhin entsteht die Möglichkeit, Usern auf Basis ihres Nutzerverhaltens, Empfehlungen bereitzustellen. Die Einzelnutzung der Profile erleichtert die individuelle Interessensprofil-Erstellung und trägt somit zu einer höheren Übereinstimmungsquote der Vorschläge mit den Nutzer-Interessen und somit zur Qualität des Streaming-Erlebnisses bei.

Pausiert ein User die Wiedergabe eines Films oder einer Serie, wird der genaue Zeitpunkt der Unterbrechung abgespeichert, sodass diese an besagter Stelle zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kann.

Verfügbarkeit der neuen Funktionen

Andere Länder sind bereits seit März dabei, die Neuerungen zu testen. Jetzt können auch Deutschland und Österreich von den überarbeiteten Funktionen Gebrauch machen - allerdings mit Einschränkungen. Aufgrund der noch andauernden Überarbeitungsphase der Nutzerkonten, kann es durchaus vorkommen, dass die Funktionen noch nicht bei jedem Amazon-Prime-Video-Kunden verfügbar sind.

