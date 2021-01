Diese Funktionen verstecken sich in iOS 14

Seit September 2020 steht wieder ein neues Apple -Update zum Download bereit: Die aktuelle iOS 14-Version kann auf allen Geräte heruntergeladen werden, auf denen auch iOS 13 läuft. So haben nicht nur die Besitzer der iPhone 12-Reihe die Möglichkeit, auf die neuen Funktionen des Updates zuzugreifen, auch ältere Geräte wie das iPhone 6S und das iPhone SE (1. Generation) schließt die aktuelle Version mit ein. Wir zeigen Ihnen, welche spannenden Funktionen die neue iOS 14-Version für Sie bereithält.

Widgets auf dem Homescreen

Auch bei diesem Update hat Apple wieder einige Arbeit in ein attraktiveres Design gesteckt. So sehen die Widgets, eine Art Mini-Anwendung von verschiedenen Apps, nach dem neuen Update um einiges ansprechender aus als in den früheren iOS-Versionen. Weiter haben Nutzer des neuen iOS-Updates nun die Möglichkeit, verschiedene Größen für die Widgets auszuwählen. Diese können ab sofort auch zum Homescreen hinzugefügt werden und wurden laut Apple so überarbeitet, dass man auf einen Blick mehr Informationen aus einem Widget ablesen kann. Die Widgets sind für eine Vielzahl von Apps verfügbar - dazu gehören die Uhrzeit, das Wetter, Notizen und Google Maps.

Weiterhin besteht im Rahmen des neuen iOS 14-Updates die Möglichkeit, einen intelligenten Widget-Stapel hinzuzufügen. Dieser zeigt Ihnen die am häufigsten verwendeten Apps als Widgets an und sorgt auch dafür, dass das richtige Widget zur richtigen Tageszeit angezeigt wird.

App-Mediathek ist künftig intelligenter gestaltet

Auch die App-Mediathek von Apple hat sich im Zuge des Updates einer Umgestaltung unterzogen. So werden Apps gleicher Kategorien in Zukunft zu Gruppen zusammengefasst. Auch werden die meist genutzten Apps ganz oben in der Mediathek angezeigt, was den Nutzern laut Apple eine leichter zu navigierende Ansicht schaffen soll. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Apps Ihrer Wahl vom Homescreen auszublenden und stattdessen nur in der Mediathek angezeigt zu bekommen.

Anrufbenachrichtigung nur noch am oberen Bildschirmrand

Eine weitere Sache, auf die schon viele Apple Nutzer sehnlich gewartet haben, wird ebenfalls im Rahmen des neuen Updates berücksichtigt. Während in den früheren Versionen eingehende Telefonanrufe immer den ganzen Bildschirm belegten, erscheint zukünftig nur noch eine Anrufbenachrichtigung am oberen Bildschirmrand. Dadurch können Anrufe natürlich weiterhin wie gewohnt beantwortet werden. Will man einen Anruf jedoch ignorieren, kann man die gerade verwendete App einfach weiter benutzen, ohne dass man bis zum Ende des Klingelns warten oder manuell wegdrücken muss.

Videos können auf eine geteilte Ansicht geschaltet werden

Auch die bei vielen Nutzern beliebte Bild-in-Bild-Funktion wurde im Rahmen des Updates verbessert: Diese ermöglicht es, Anrufe auf dem iPhone oder via App auf eine geteilte Ansicht zu schalten, die nicht mehr das ganze Display einnimmt. Dadurch können Nutzer, die gerade ein Video schauen oder mit einer Person telefonieren, gleichzeitig noch eine andere App geöffnet haben, ohne dabei auf das Bild verzichten zu müssen.

App-Clips ermöglichen eine Verwendung der App ohne Download

Weiterhin wird es dank des neuen Updates in Zukunft nicht mehr notwendig sein, Apps für eine kurze Anwendung zu downloaden. Mithilfe der neuen App Clips können bestimmte Funktionen der App verwendet werden, ohne dafür extra die App aus dem App Store installieren zu müssen. Dafür wird nur ein kleiner Teil der App, welchen Sie zum Zeitpunkt des Aufrufens benötigen, geladen und die Funktionen dafür zur Verfügung gestellt. Dies kann in vielen Fällen sehr nützlich sein - beispielsweise, wenn man sich vor Abfahrt des Zuges noch schnell ein Bahnticket kaufen will, ohne dabei die ganze Verkehrs-App herunterzuladen. Während Android-Nutzer diese Funktion zum Teil schon länger benutzen können, sind die App Clips für iPhone-Nutzer noch ganz neu.

Apple-User üben Kritik an der neuen iOS-Version

Trotzdem gibt es, wie das Tech-Nachrichtenmagazin WinFuture berichtet, auch Nachteile bei der neuen iOS-Version. So berichten iPhone- und iPad-Nutzer von einer erheblichen Verschlechterung der Akkulaufzeiten durch das Update. Vor allem Nutzer von älteren Geräten (iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S) berichten von drastischen Veränderungen in Bezug auf die Akkulaufzeit - bei manchen Usern soll sich der Akkustand durch das aktuellste iOS 14.2 innerhalb von nur 30 Minuten halbiert haben.

Zusätzlich sorgt eine weitere Veränderung bei den iOS-Nutzern für Unzufriedenheit: Das neue Tool mit dem Namen "Kopf­hö­rer­sich­er­heit" ist laut Angaben von Apple dazu da, das Gehör der iPhone-Nutzer zu schützen. Das heißt, ab einer bestimmten Wiedergabelautstärke wird die Lautstärke automatisch um rund fünfzig Prozent gesenkt.

Das Problem dabei ist, dass man diese Funktion nicht abschalten kann und weiterhin keine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Aus­ga­be­ge­rä­ten wie iPhone oder iPad gemacht wird.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com