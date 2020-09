Dank neuem Update: Google Übersetzer kann nun deutlich mehr

Synchronisierung der Übersetzungen

103 Sprachen werden von der Google -Anwendung unterstützt. Von diesen können ganze 59 auch offline genutzt werden, sofern im Vorfeld das entsprechende Wörterbuch heruntergeladen wurde. Darüber hinaus verfügt der Google Übersetzer über eine Kamera-Sofortübersetzungsfunktion, mit Hilfe derer ein Text über die Kamera erfasst und auf dem Handybildschirm ausgegeben werden kann. So lassen sich beispielsweise neben Speisekarten unter anderem auch Straßenschilder übersetzen. Seit dem letzten Update auf die Version 6.11 stellt Google die Option zur Verfügung, sich mit seinem Google-Konto anzumelden.

Die genannten Informationen gehen aus der Liste aller Aktualisierungen der Google Übersetzer-App in Apples App-Store hervor, wo das Update der Version 6.11 mit der Anmeldefunktion auf den 5. August 2020 datiert ist. Auch in Androids Google Play Store enthält die App-Beschreibung des Google Übersetzers bereits Informationen über die überarbeitete Anmeldefunktion.

Nach wie vor ist die Erstellung eines Google-Kontos für die Nutzung des Google Übersetzers jedoch nicht obligatorisch - dieser kann also auch in Zukunft ohne vorherige Anmeldung verwendet werden.

Wer sich aber von nun an im Google Übersetzer anmelden möchte, kann dies über das Profil-Icon in der rechten oberen Ecke veranlassen. Die Funktionsbeschreibung gibt weiterhin an, dass die Synchronisierungsoption genutzt werden kann, meldet sich der Nutzer mit seinem Konto an. Diese erlaubt es, seinen Übersetzungsverlauf mit allen verbundenen Geräten zu synchronisieren, was dem Nutzer wiederum ermöglicht, sich die bereits nachgeschlagenen Wörter und bereits getätigten Übersetzungen auf allen Geräten anzeigen zu lassen und auf diese zugreifen zu können.

Leichterer Zugriff auf den Wortschatz

Wie außerdem aus den App-Beschreibungen hervorgeht, soll die zukünftige Verwendung des Verlaufs und damit des individualisierten Wortschatzes, der aus diesem Verlauf resultiert, weiterhin simplifiziert werden. Werden übersetzte Wörter und Sätze beispielsweise häufig genutzt oder sollen diese schneller verfügbar sein, können sie markiert und abgespeichert werden. Über den Reiter "Gespeichert" werden anschließend nur die gemerkten Übersetzungen angezeigt.

