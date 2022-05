XING-Studie: Darauf achten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Jobsuche

XING und andere Experten stellen fest: "Weiche Faktoren" werden immer wichtiger

Ende April hat XING E-Recruiting unter dem Dach von NEW WORK SE eine Studie zu den Wünschen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Befragt wurden insgesamt rund 2.520 Angestellte im Alter von mindestens 18 Jahren, durchgeführt wurde die Umfrage im Januar dieses Jahres von Forsa. Dabei wird deutlich, dass bei der Frage nach der Zufriedenheit am Arbeitsplatz - und so auch bei der Jobsuche - insbesondere sogenannte "weiche" Faktoren wie etwa die Unternehmensstruktur ausschlaggebend sind.

Dass immer mehr Wert auf diese weichen Faktoren gelegt wird, konnten auch bereits die Universität Paderborn in Kooperation mit dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) und das Jobportal StepStone feststellen - der Trend ist also nicht nur unter den XING-Studienteilnehmenden verbreitet.

In Deutschland legt man am meisten Wert auf gute Vorgesetzte

Für 59 Prozent der Befragten aus Deutschland ist ein gutes Führungsverhalten der Vorgesetzen am wichtigsten. Ebenfalls wichtig ist die Flexibilität bei der Einteilung der Arbeitszeit, wobei mit 59 Prozent etwas mehr Frauen Wert darauf legen als Männer (54 Prozent). Auch bei der Relevanz der Höhe des Gehalts, der Frage nach dem Sinn des Berufs und der Option auf Home-Office gibt es leichte Unterschiede: 56 Prozent der Männer und 52 Prozent der Frauen wünschen sich, besser bezahlt zu werden und durchschnittlich 52 Prozent (54 Prozent der Männer, 49 Prozent der Frauen) finden es wichtig, dass ihre Arbeit einen tieferen Sinn hat. Mit 48 Prozent findet fast die Hälfte der Frauen aus Deutschland wichtig, von zuhause arbeiten zu können - Männer empfinden dies als weniger relevant (39 Prozent).

Flexible Arbeitszeiten für die Befragten aus Österreich am wichtigsten

In Österreich fielen die Umfrageergebnisse sehr ähnlich aus: 48 Prozent finden es wichtig, dass die Vorgesetzten ein gutes Führungsverhalten an den Tag legen, und für die Frauen ist Flexibilität bei der Zeiteinteilung der wichtigste Wunsch (63 Prozent), wobei mit 57 Prozent auch über die Hälfte der Männer großen Wert darauf legt. Die Befragten aus Österreich sind etwas unzufriedener mit ihrem Gehalt als die Befragten aus Deutschland - durchschnittlich 64 Prozent (67 Prozent der Männer, 60 Prozent der Frauen) würden gerne mehr verdienen. Im Gegensatz dazu ist die Sinnerfüllung für die Befragten aus Österreich (46 Prozent) deutlich weniger relevant als in Deutschland. Dafür ist ein attraktiver Standort für 47 Prozent der Befragten wichtig, diese Kategorie wird in den Umfrageergebnissen für Deutschland nicht genannt.

XING-Expertin: "Menschen möchten auch am Arbeitsplatz sie selbst sein"

"Die Ergebnisse der Studie decken sich mit unseren Analysen. Ein Job, der glücklich macht, rückt immer mehr in den Fokus der Arbeitnehmer:innen. Das stellen wir auch bei den regelmäßig unter den XING Mitgliedern erhobenen Stimmungsbarometern fest. Menschen möchten auch am Arbeitsplatz sie selbst sein und nicht eine Rolle spielen müssen", so Sandra Bascha, Leitung Kommunikation bei NEW WORK SE Österreich, in der Pressemitteilung zur Studie. Sie gehe davon aus, dass die weichen Faktoren in Zukunft noch deutlich wichtiger werden.

Umfrageergebnisse aus der Schweiz hat XING nicht veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf New Work SE (ex XING) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf New Work SE (ex XING) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf New Work SE (ex XING)

Bildquellen: Ivan Kruk / Shutterstock.com