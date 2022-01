2024 könnte Apples iPad mit OLED-Display von Samsung erscheinen

Kommt 2024 ein iPad mit OLED-Display von Samsung?

Das iPad von Apple könnte in näherer Zukunft mit einem von Samsung hergestellten OLED-Display ausgestattet werden. Einem Bericht von "The Elec" zufolge sollen die beiden Unternehmen Apple und Samsung bereits im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit hinsichtlich dieser Vision gestartet, im dritten Quartal jedoch eingestellt haben, da die Kosten für Samsung zu hoch gewesen seien. Nun soll das Projekt Gerüchten zufolge jedoch wieder Fahrt aufnehmen: Im zweiten Quartal wird die Fertigstellung des Kostenrahmens durch Samsung erwartet, jedoch nur dann, wenn die von Apple platzierte Bestellung für die OLED-Diplays groß genug ist, damit sich der Deal für Samsung lohnt. Wie das Swiss IT Magazine berichtet, wird von Samsung erwartet, dass das Unternehmen bis 2023 das für die Produktion erforderliche Equipment beschaffen kann, um mit der Herstellung zu beginnen. Sollte dies gelingen, könnte das neue iPad mit OLED-Display laut The Elec im Jahr 2024 auf dem Markt erscheinen.

OLED aktuell nur bei iPhone und Apple Watch

Aktuell sind in der Produktreihe von Apple lediglich das iPhone und die Apple Watch mit OLED-Displays ausgestattet. Bei Macs und iPads beschränkt sich das Tech-Unternehmen bislang noch auf LCD und Mini-LED-Technologie. Laut MacRumors spielt Apple bereits seit Längerem mit dem Gedanken, OLED bei all seinen Produkten einzusetzen, wurde jedoch bisher von den hohen Kosten der neuen Technologie zurückgehalten. Laut dem Bericht von The Elec arbeitet Samsung daran, sein Angebot an Gen 8.5 IT OLED-Bildschirmen so zu erweitern, dass man Apple die gewünschte Technologie zu einem akzeptablen Preis anbieten kann. Bislang gibt es jedoch von Apple noch keine offizielle Ankündigung. Vor Kurzem wurden auch Gerüchte laut, Apple würde mit BOE zusammenarbeiten, um größere OLED-Displays zu entwickeln, die für Macs und iPads verwendet werden können. BOE soll es zuletzt gelungen sein, OLED-Bildschirme mit einem Durchmesser von bis zu 15 Zoll herzustellen.

