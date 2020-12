Amazon Storefronts: Online bestellen und trotzdem lokale Unternehmen unterstützen - so gehts

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.632,00 EUR

Das Mom-and-Pop-Shop-Erlebnis

Sogenannte Mom-and-Pop-Shops sind kleine und mittelgroße Familienunternehmen, die es häufig schwer haben, mit größeren Händlern zu konkurrieren - sie stellen somit das absolut gegenteilige Konzept zum Onlineshopping-Giganten Amazon dar, der seinen CEO Jeff Bezos zum reichsten Mann der Welt machte. Um auch die kleinen unabhängigen Unternehmen zu unterstützen, führte Amazon 2018 die sogenannten Amazon Storefronts ein, die solchen seither eine Plattform zum Verkauf ihrer Produkte bieten. Storefronts ist ein separater Bereich innerhalb der Userinterface des Onlineshops, der Amazon-Kunden mit kleinen Händlern aus ihrer und anderen Regionen verbindet.

Amazons Expansions-Initiative

Laut Amazon sollen rund 30 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Amazon Storefronts und somit in die Kooperation mit kleinen und mittelgroßen Händlern investiert werden. Wie sich aus dem Amazon Small Business Report entnehmen lässt, konnten auch bereits über 900.000 neue Arbeitsplätze durch diese Expansions-Initiative geschaffen werden. David Minnery, Verkäufer von selbstgefertigtem Kinderspielzeug, äußert sich gegenüber Business News Daily folgendermaßen zur Möglichkeit, Kunden über Amazon Storefronts zu erreichen: "Es ist die richtige kuratierte Gruppe für uns", erklärt er und fügt hinzu: "Wir werden nicht mit massenproduzierten Artikeln von namenlosen, gesichtslosen Unternehmen in einen Topf geworfen."

So gelangen Sie zu den Amazon Storefronts

Um zum Amazon Storefronts-Bereich des deutschen Amazon Onlineshops zu navigieren, öffnen Sie zunächst die Amazon-Startseite. Wenn Sie die Menüleiste betrachten, befindet sich in der linken oberen Ecke des Userinterface eine Schaltfläche mit einem Burger-Menü-Symbol und der Bezeichnung "Alle". Betätigen Sie diese Schaltfläche, um das Hauptmenü zu öffnen, und scrollen Sie innerhalb des Hauptmenüs nach unten, bis Sie das Untermenü "Programme & Funktionen" erreicht haben. "Amazon Storefronts" ist die dritte Option, innerhalb dieses Untermenüs - klicken Sie auf die Schaltfläche "Amazon Storefronts", um zum nächsten Auswahlmenü zu gelangen. Hier können Sie auswählen, welche Art Händler bzw. Verkaufskonzept Sie gerne näher betrachten möchten. Neben der Option, alle Produkte einzusehen, stehen Ihnen vier weitere Spezifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung: Von Frauen geführte Unternehmen, Familienunternehmen, Produktinnovatoren und Nachhaltige Unternehmen. Jede dieser Kategorien stellt weitere Filtermöglichkeiten zur Verfügung, indem beispielsweise saisonale Produkte in Unterkategorien zusammengefasst werden - aktuell können Sie ad hoc in Weihnachts- und Neujahrsartikeln stöbern, ohne diese gezielt in die Suchleiste einzugeben.

Ähnlich wie die Clusterung der Weihnachtsangebote, werden Ihnen auch Top-Angebote, Artikel unter 20 Euro und viele weitere Kategorien angezeigt.

Filtern nach Bundesländern

Sie haben weiterhin die Möglichkeit gezielt nach Händlern und Produkten aus den einzelnen Bundesländern zu suchen. Navigieren Sie dafür, wie zuvor beschrieben, zum "Amazon Storefronts"-Auswahlmenü und betätigen Sie die Schaltfläche "Alle Storefronts-Produkte". Im nächsten Schritt können Sie das Bundesland Ihrer Wahl anklicken - die Namen der Bundesländer werden hierbei durch Fotos bekannter Sehenswürdigkeiten illustriert.

Trotz der umfangreichen Expansions- und Unterstützungsmaßnahmen, bleibt die Beziehung zwischen Amazon und kleinen Händlern wohl denkbar schwierig: Nicht selten zwangen sowohl das Preismodell als auch der technologieorientierte Ansatz des Online-Giganten kleine Unternehmen, ihr Business einzustellen. Amazon Storefronts ist jedoch ein sachdienlicher Schritt auf dem Weg in die Co-Existenz kleiner Unternehmen und Tech-Riesen.

