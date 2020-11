Startup Piëch Automotive mit "Tesla-Niveau" und Ass im Ärmel bei neuem E-Sportwagen

Piëch Automotive ist ein Schweizer Startup mit bekanntem Namen: Rea Stark und sein Kollege Anton Piëch, Sohn des Ex- VW -Chefs Ferdinand Piëch, haben das Unternehmen im Jahr 2017 gegründet. Ende 2022 soll ein E-Sportwagen als das erste Modell der Reihe "Mark Zero" auf den Markt kommen; vorgestellt wurde der Wagen, der auch als "Piëch GT2" betitelt wird, erstmals im Genfer Autosalon 2019.

Von null auf 100 km/h kommt der "Piëch GT2" in weniger als drei Sekunden

Im Genfer Autosalon sorgte er den Medien zufolge für Aufsehen - der ADAC hat bezüglich der Geschwindigkeit sogar von "Tesla-Niveau" berichtet. Bis zu 250 km/h solle der "Piëch GT2" mit einer Kapazität von 611 PS nämlich schaffen. Herstellerangaben zufolge kommt der Zweisitzer zudem von null auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden.

Im Design geht es dem Startup um Minimalismus: "Das wichtigste Feature ist, nur wenige Features einzubauen. Nur dann kann man ein echtes Sportwagenerlebnis genießen", heißt es auf der Unternehmenswebsite von Piëch Automotive in einem Zitat des Gründers Rea Stark.

Der "Piëch GT2" mit vollgasfesten Batterien kann in 4:40 Minuten auf 80 Prozent geladen werden

Wenige Features, dafür herausragende Technik: Piëch Automotive bietet nicht nur eine schelle Beschleunigung, sondern auch ein Aufladen der Batterien an TGOOD-Säulen in Rekordzeit: Gerade einmal vier Minuten und 40 Sekunden muss der "Piëch GT2" an eine Ladesäule angeschlossen sein, um auf 80 Prozent geladen zu werden. Dies entspricht einem weltweiten Spitzenwert. Mit den 80 Prozent Akku können 400 Kilometer gefahren werden, mit vollem Akku schafft der Sportwagen 500 Kilometer am Stück. Insgesamt seien dem ADAC zufolge 3.000 bis 5.000 Ladezyklen zu erwarten.

Die Lithium-Ionen Batterien kommen von der deutsch-chinesischen Desten Group und sind vollgasfest. Das bedeutet, sie werden auch bei Vollgas nicht heiß, weswegen kein Kühlwasser benötigt wird und ganze 200 Kilo Gewicht eingespart werden können. Damit wiege der "Piëch GT2" gerade einmal 1.800 Kilo, schreibt der ADAC.

Prominente Führungsetage mit Matthias Müller und Andreas Henke

Nach dem "Piëch GT2", der wohl um die 150.000 Euro kosten wird, sollen offenbar noch zwei weitere Modelle der Reihe "Mark Zero" auf den Markt kommen: Ein Viersitzer und ein SUV. Genaueres über die Eckdaten und den Launch ist noch nicht bekannt.

Jedoch hat Piëch Automotive Mitte Oktober in einer Pressemitteilung erklärt, dass nicht nur die ersten "Piëch GT2"-Prototypen fertiggestellt, sondern in der Führungsetage hinzukommend prominente Veränderungen vorgenommen worden seien: So wird dem Startup nun von Matthias Müller, dem ehemaligem Vorstandsvorsitzenden bei VW und Porsche auf dem Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden unter die Arme gegriffen. Ebenfalls von Porsche (und Burmester) kommt Andreas Henke, der als einer von zwei CEOs für den Bereich Marke, Gestaltung und Kundenbeziehungen zuständig sein wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com