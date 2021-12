Eine Sony PlayStation 5 zu Weihnachten: In den USA können Kaufinteressenten ihre Chancen erhöhen

Probleme bei der Verfügbarkeit

Nach mittlerweile mehr als einem Jahr, seit die PlayStation 5 (PS5) auf den Markt kam, ist es nach wie vor schwer, an die beliebte Konsole heranzukommen. Erschwert wird dies auch durch die anhaltenden Liefer- und Produktionsengpässe auf der gesamten Welt. Demnach wird es auch in diesem Jahr Schwierigkeiten geben, die Konsole zu Weihnachten zu verschenken. Um den Problemen entgegenzuwirken, bietet Sony den Kaufinteressenten aus den USA eine Möglichkeit, die es leichter machen soll, an eine der gefragten Konsolen zu gelangen.

Für den Kauf anmelden

Kaufinteressenten sollen sich für den Kauf einer Konsole bei dem Unternehmen direkt anmelden. Die Anmeldung mit einer PlayStation Network-ID ist, wie Sony auf der eigenen Website erklärt, die einzige Voraussetzung auf der Reservierungsseite. Sony teilt den registrierten Nutzern seinerseits mit, wenn diese ausgewählt worden sind und sich somit eine PS5 kaufen können. Ausgewählt werden die Interessenten basierend auf früheren Interessen und PlayStation-Aktivitäten. Alle Einladungen sind für eine begrenzte Zeitspanne aktiv und auf eine bestimmte Anzahl von Artikeln begrenzt. Je Einladung können eine PS5-Konsole oder eine PS5 Digital Edition, zwei DualSense Wireless-Controller (Bundles, Cosmic Red oder Midnight Black), drei drahtlose DualSense-Controller (Weiß), eine PS5 Media-Fernbedienung und ein drahtloses Pulse 3D-Headset gekauft werden. Jedoch gilt dieses Angebot nur für Kaufinteressenten in den USA. Bestellungen, die außerhalb der USA aufgegeben werden, werden seitens Sony storniert.

PS5 in Deutschland

Ob das Angebot auch außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Um größere Chancen zu haben, auch in Deutschland eine Konsole zu bekommen, sollte man einige Tipps beachten. Mit der Amazon-Funktion "Auf die Liste" lässt sich der Kauf zum Beispiel schneller abwickeln, sollte die Konsole auf Amazon verfügbar sein. Außer bei den gängigen Anlaufstellen wie Amazon, MediaMarkt und Saturn gibt es außerdem auch andere Anbieter, bei denen die PS5 immer wieder mal verfügbar ist. Bei Cyberport, Otto, Expert und Computeruniverse wird die Angebotsseite bei Verfügbarkeit bestückt, wie digital-inside weiter berichtet. Bei Euronics und Coolblue wird das Angebot scharf gestellt, wenn die Konsole verfügbar ist. Ist die Konsole hierzulande mal verfügbar, gilt es als Interessent schnell zu sein, wie digital-inside erklärt. Innerhalb kürzester Zeit ist die PS5 immer wieder ausverkauft. Wer sich selbst oder jemand anderen zu Weihnachten mit einer PS5 beschenken möchte, sollte sich also so früh wie möglich auf die Suche machen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com