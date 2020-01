So können Harry und Meghan ohne das Königshaus Geld vedienen

"Megxit"

Am 8. Januar gaben Harry und Meghan über ihren Instagram-Account bekannt, dass sie von ihrer royalen "Senior"-Mitgliedschaft der britischen Krone zurücktreten werden. Hinter dieser Entscheidung steht, dass beide selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen möchten. Dies ist ihnen in ihrer derzeitigen Position jedoch untersagt, da hohe Mitglieder des Königshauses kein eigenes Geld verdienen dürfen. Die Herzogin und der Herzog von Sussex treten deshalb von ihrem derzeitigen Mitgliedsstatus zurück, um so zu sogenannten "Mitgliedern der royalen Familie mit finanzieller Unabhängigkeit" zu werden. Auf Instagram bekräftigten sie aber, dass sie weiterhin Teil der Königsfamilie bleiben möchten und die Queen fortan in jeglicher Hinsicht unterstützen werden.

So finanzierte sich das Paar bisher

Bisher hatten Harry und Meghan zwei Haupteinnahmequellen. Zu fünf Prozent finanzierten sie sich über den Sovereign Grant, dem staatlichen Anteil der Steuereinnahmen, die dem Königshaus zustehen. Die anderen 95 Prozent ihres Unterhalts stammen aus dem Vermögen von Prinz Charles. Das Paar möchte sich nun von den Einnahmen aus dem Sovereign Grant lösen. Und das dürfte auch ohne unmittelbare Jobangebote möglich sein, da das Ehepaar laut dem businessinsider ein gemeinsames Gesamtvermögen von 30 Millionen US-Dollar besitzt. Das Vermögen setzt sich aus Harrys Erbe von Prinzessin Diana, der jährlichen Vergütung von Prinz Charles und Meghans Angespartem in Höhe von rund fünf Millionen zusammen.

Welche Möglichkeiten haben Prinz Harry und Meghan, um Geld zu verdienen?

Eine mögliche zukünftige Einnahmequelle stellen die Sozialen Medien dar. So schätzt ein Influencer der Marketing-Plattform Klear, dass Harry und Meghan alleine mit gesponserten Instagram-Posts rund 110 Millionen US-Dollar verdienen könnten. Er geht davon aus, dass das Paar 41 Instagram-Posts im Jahr veröffentlicht, um auf diese Summe zu kommen. Außerdem könnte sich Meghans frühere Karriere als Schauspielerin als nützlich erweisen, eine Rückkehr in die Film- und Serienindustrie ist zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht wahrscheinlich, liegt aber im Rahmen des Möglichen. So gab es Spekulationen von "The Times", dass Meghan bereits einen Deal mit Disney als Sprecherin unterschrieben hat. Die Erträge sollen der Wohltätigkeitsorganisation Elefanten ohne Grenze zugutekommen. Und auch Harry hat aufgrund seiner Reichweite das Potenzial, die Gehaltsschecks mit nach Hause zu bringen, so die royale Autorin und Kommentatorin Kristen Meinzer. Für sie ist es denkbar, dass Harry und Meghan Bücher im Stil von Barack oder Michelle Obama veröffentlichen. Das ehemalige Präsidentenpaar nahm mit ihren Büchern rund 64 Millionen US-Dollar ein. Für Harry und Meghan rechnet sich Meinzer ähnliche Chancen aus. Auch als Sprecher oder Redner bei diversen Veranstaltungen könnte das Herzogspaar Geld einnehmen. Außerdem ist könnten Harry und Meghan Geschäftspartnerschaften abschließen und Kooperation starten. Meghan ist beispielsweise bereits Teil von Smart Works, einer Wohltätigkeitsorganisation in England. Zusätzlich wurde letztes Jahr die Marke "Sussex Royal" ins Leben gerufen, die sich neben Wohltätigkeitszwecken auch Bekleidung widmet.

