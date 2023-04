Oscargekrönter Song erhält Licht-Show von Tesla-Besitzern

Aktien in diesem Artikel Tesla 172,14 EUR

1,49% Charts

News

Analysen

Tesla beeindruckt mit neuer Zusatzfunktion

Elektroautos haben die Fahrzeugbranche beeinflusst und Tesla-Besitzer zeichnen sich durch Kreativität und Interesse an ihren Fahrzeugen aus. In einer beeindruckenden Demonstration dieser Begeisterung haben Tesla-Besitzer eine spektakuläre Licht-Show inszeniert, die zu einem oscarprämierten Song choreografiert ist. Dieses Ereignis hebt die technischen Fähigkeiten von Tesla-Fahrzeugen hervor und illustriert, wie Technologie und Kunst miteinander verknüpft werden können.

Dabei erlaubt ein Update den Fahrzeughaltern, ihre Lichtinszenierungen bis zu 10 Minuten im Voraus zu organisieren oder sogar mehrere Fahrzeuge in einem gemeinsamen Orchester zu synchronisieren, indem sie zeitgleich gestartet werden. Zusätzlich bietet das Update Tesla-Eigentümern die Möglichkeit, die Lichtperformance über ihre Smartphone-App zu aktivieren. Dies erhöht den Komfort und den Unterhaltungswert für diejenigen, die diese Funktion in ihre Außendekoration einbinden möchten. Doch was geschah nun bei der Licht-Show?

Die Licht-Show der Tesla-Besitzer

Einfallsreiche Tesla-Eigentümer versammelten sich in New Jersey, um eine beeindruckende Lichtperformance zu dem preisgekrönten Lied "Naatu Naatu" aus dem indischen Kinoerfolg "RRR" darzubieten. Mit über 100 Mitwirkenden lief die Lichtinszenierung synchronisiert ab. Der Song bildet den Hintergrund für eine Tanzsequenz des indischen Films und wurde bei der 95. Oscar-Verleihung als bester Originalsong ausgezeichnet, wie die BBC berichtete. Dabei konnte der Titel selbst Weltstars wie Lady Gaga und Rihanna ausstechen.

Tesla implementiert Zusatzfunktionen wie die Licht-Show, um einige der technologischen Möglichkeiten von Teslas im Vergleich zu Mitwettbewerbern aufzuzeigen. Hierdurch kann den Fahrzeugbesitzern außerdem ein individuelles Erlebnis ermöglicht werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com