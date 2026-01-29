DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.151 -2,1%Euro1,1918 -0,4%Öl69,75 -1,6%Gold5.161 -4,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ruhestand

Altersentlastungsbetrag nutzen: Jetzt 600 Euro Steuerbonus sichern

30.01.26 03:31 Uhr
Steuerersparnis für Senioren: Mit dem Altersentlastungsbetrag 600 Euro Steuerbonus sichern! | finanzen.net

Viele Menschen über 64 Jahre können von einer steuerlichen Entlastung profitieren, die in der Praxis oft übersehen wird. Der sogenannte Altersentlastungsbetrag sorgt dafür, dass ältere Steuerzahler ihre Abgabenlast deutlich reduzieren können. Abhängig von den persönlichen Einkünften sind Steuerersparnisse von bis zu 600 Euro möglich.

Wer Anspruch auf den Steuerbonus hat

Der Altersentlastungsbetrag richtet sich an Personen, die zu Beginn des Steuerjahres mindestens 64 Jahre alt sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand noch berufstätig ist oder bereits den Ruhestand genießt. Entscheidend ist, dass Einkünfte vorliegen, die versteuert werden müssen, wie zum Beispiel Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder ein aktives Gehalt.

Wer­bung

Höhe des Entlastungsbetrags

Der steuerliche Vorteil ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich und nimmt für Neurentner schrittweise ab. Für alle, die bereits vor 2005 in Rente gegangen sind, liegt der maximale Betrag dauerhaft bei rund 1.900 Euro. Der aktuelle Jahrgang 1960 erhält einen niedrigeren Freibetrag von 13,2 Prozent der Einkünfte, dieser gilt aber nur bis zu 627 Euro. Mit dem Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes 2023 verringert er sich jedes Jahr um 0,4 Prozentpunkte bis zum Jahr 2058, so web.de.

Warum der Altersentlastungsbetrag oft ungenutzt bleibt

Viele Anspruchsberechtigte wissen gar nicht, dass ihnen dieser Bonus zusteht. Das liegt unter anderem daran, dass er nicht automatisch vom Finanzamt angerechnet wird. Wer seine Steuererklärung nicht vollständig ausfüllt oder den Freibetrag nicht geltend macht, verzichtet im schlimmsten Fall auf mehrere Hundert Euro im Jahr. Laut Stiftung Warentest ist gerade bei Rentnern mit Nebeneinkünften die Gefahr groß, den Vorteil zu übersehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniela Staerk / Shutterstock.com, Darren Baker / Shutterstock.com