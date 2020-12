9-jähriger YouTube-Star bekommt eigene Show auf Amazon

Ryan Kaji ist erst neun Jahre alt, doch mit seinem YouTube -Kanal ‘Ryan’s World’ hat er 2019 mehr verdient als jeder andere YouTuber auf der Plattform. Denn laut dem von Forbes herausgegebenen Ranking der YouTube-Top-Verdiener hat Ryan im letzten Jahr 26 Millionen US-Dollar mit seinem Videokanal erzielt und steht damit unangefochten an der Spitze der am besten verdienenden Youtuber weltweit.

Ryan bekommt als erster YouTuber Originalserie auf Amazon

Wie kürzlich bekannt wurde, kann sich der Kinderstar aus Texas nun über einen weiteren, großen Erfolg in seiner Karriere freuen: Als erster YouTuber jemals hat der Kinderstar einen Vertrag mit Amazon für eine Originalserie abgeschlossen. Zu sehen sein soll die Serie auf Amazon Kids Plus - ein Abonnement-Paket mit einer großen Auswahl an Büchern, Online-Spielen, Videos und Serien, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung der beiden Studio-Partner der Show wird die Serie in den USA, in Großbritannien und in Kanada bereits ab dem 27.November verfügbar sein. In Deutschland und Japan wird die Serie voraussichtlich erst im Dezember debütieren.

Kinder-Spione erfüllen Mission in einer animierten Welt

In der Show wird Kinderstar Ryan in eine animierte Welt versetzt - mit dem Ziel, zusammen mit seinen Freunden als Superspione eine ganz besondere Mission zu erfüllen. Aufgabe der Kinder-Agenten ist es, eine wertvolle, goldene Konsole aus dem Besitz des bösen Hamsters "Packrat" zu befreien. Dabei wird die Serie mit dem Namen "Super Spy Ryan" laut Pressemitteilung einen Mix aus Live-Action-Szenen von Ryan und seiner Familie sowie Animationen mit dem charakteristischen Avatar von Ryan und seinen Freunden bieten.

Ryan hat bereits Showverträge mit anderen Firmen

"Super Spy Ryan als erstes Original auf Amazon Kids Plus zu bringen, ist für uns ein wahr gewordener Traum", schwärmt der Vater von Ryan, Shion Kaji. Dabei ist das nur einer von vielen großen Deals, die Ryan zusammen mit seiner Familie abgeschlossen hat. Denn neben Amazon hat der 9-jährige Kinderstar auch einen Showvertrag mit Nickelodeon und seit September auch einen OTT-Kanal von Ryan and Friends.

Streaming-Dienste werben YouTuber an

Auch andere berühmte Kinder-YouTuber werden derzeit von Streaming-Anbietern angeheuert, um vor allem die jüngere Generation vermehrt auf die Streaming-Plattformen aufmerksam zu machen. So hat der bekannte YouTube-Kanal ‘Cocomelon’ beispielsweise nun einen Vertrag mit dem Streaming-Marktführer Netflix abgeschlossen. Und auch der Streaming-Dienst HBO Max arbeitet bereits mit Kinder-YouTubern für Originalserien zusammen.

"Der Appetit auf großartige Kinder- und Familienunterhaltung nimmt weiter zu, wie die weltweite Nachfrage nach unseren Franchise-Unternehmen mit YouTubern wie Ryan zeigt, erklärt Chris Williams, Gründer und CEO von Studio-Partner pocket.watch.

Der große Vorteil davon ist nämlich: Die Zuschauer kennen die Stars bereits von YouTube und können sich daher besser mit ihren Charakteren identifizieren. Das lässt Streaming-Websites hoffen, dass Programme mit bekannten Kinderstars einen Teil der Abonnenten auf die eigene Plattform lenken. Diese sollen dann mit weiteren Angeboten der Dienste auf den Streaming-Plattformen gehalten werden.

