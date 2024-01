Sach- und Personenschäden

Rasierschaum an Türgriffen, Konfetti im Briefkasten und andere Streiche gelten an Halloween, Karneval und zum 1. April als spaßige Tradition. Allerdings gibt es auch Streiche, die eine gewisse Grenze überschreiten und sogar einen echten Schaden verursachen. Wer für den Schaden aufkommt und welche Versicherung gegebenenfalls für die Kosten aufkommt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Welche Halloweenstreiche sind vertretbar?

Aprilscherze sowie Streiche an Halloween, Karneval und Co. dienen in erster Linie dem Vergnügen. Allerdings ist es wichtig, dabei innerhalb der rechtlichen Grenzen zu bleiben. Harmlose Halloween-Streiche, die weder jemandem ernsthaft schaden noch mutwillig fremdes Eigentum zerstören, sind in der Regel erlaubt. Dazu gehören zum Beispiel Klingelstreiche, das Einwickeln von Gegenständen mit Klopapier und das Werfen von Konfetti. Dahingegen wird die Grenze zum Vandalismus überschritten, wenn ein Streich den Tatbestand der Körperverletzung oder Sachbeschädigung erfüllt, also die absichtliche Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, was strafrechtliche und finanzielle Konsequenzen hat. Dazu gehören das Bewerfen von Personen oder Gegenständen mit Böllern, das Zerkratzen fremder Gegenstände, sowie das Beschmieren von Immobilien. Die entscheidende Frage ist also, ob der Streich das Eigentum oder die Rechte einer anderen Person verletzt und dadurch ein Schaden entsteht. Wer schlussendlich für den entstandenen Schaden haftet, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Deliktfähigkeit entscheidend für Haftungspflicht

Für entstandene Schäden stehen grundsätzlich die Verursacher in der Haftung, sofern sie strafmündig sind. Generell gelten Jugendliche ab 14 Jahren vor dem Gesetzgeber als bedingt deliktfähig bzw. bedingt strafmündig und können für ihre Streiche strafrechtlich belangt werden. Kinder unter sieben Jahren gelten dahingegen als nicht deliktfähig und können nicht rechtlich für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden.

Kommt es aufgrund von Sachbeschädigungen durch Kinder zu einer Anzeige, wird zunächst geprüft, ob die Erziehungsberechtigten für den entstandenen Schaden aufkommen müssen, da sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, etwa indem sie ihre Kinder unbeaufsichtigt losziehen lassen. Im Schadenfall sind die Erziehungsberechtigten oder deren Versicherung dann verpflichtet, für den angerichteten Schaden aufzukommen, so ein Beitrag des Allianz-Versicherungskonzerns. Sind die Erziehungsberechtigten ihrer Aufsichtspflicht dahingegen ausreichend nachgekommen, können sie nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Bei Sachbeschädigungen durch Kinder geht es bei der Haftungsfrage letztendlich um die Aufsichtspflicht. Aber auch andere Faktoren, wie die Ernsthaftigkeit des Vorfalls und das Alter des Kindes, sind zu berücksichtigen, heißt es ergänzend in einem Beitrag der AXA-Versicherungsgruppe. Grundsätzlich gilt: Je älter das Kind, desto eher bejaht das Gericht die Haftung.

Schäden stets bei der Versicherung melden

Verursacher von Vandalismusschäden können letztendlich nur haftbar gemacht werden, wenn sie ermittelt werden können. Gelingt das nicht, können Geschädigte die entstandenen Kosten für die Beseitigung der Schäden über eigene Versicherungen ersetzt bekommen, so ein Beitrag der Verbraucherzentrale. Kommt es beispielsweise zu Schäden an Immobilien, kommt die Wohngebäudeversicherung der Betroffenen dafür auf, sofern Vandalismusschäden darin mitversichert sind. Vandalismusschäden am Auto sind nur durch eine Vollkaskoversicherung des Kfz-Halters abgedeckt. Eine Teilkaskoversicherung deckt lediglich Glas- und Brandschäden ab. Grundsätzlich sollte jede Sachbeschädigung unverzüglich der Versicherung gemeldet und zur Anzeige gebracht werden, rät die Verbraucherzentrale.

Sollte der Verursacher des Schadens festgestellt werden können, können die Geschädigten unter Umständen Ansprüche gegenüber der Haftpflichtversicherung des Verursachers geltend machen, heißt es im Beitrag der Verbraucherzentrale. Allerdings gilt zu beachten, dass Kinder unter sieben Jahren als deliktunfähig gelten und damit nicht haftbar sind. Dennoch übernehmen viele Versicherer eine Schadenregulierung, sofern dies im Vertrag vereinbart ist.

In manchen Fällen verfügen die Verursacher oder deren Erziehungsberechtigten jedoch nicht über eine private Haftpflichtversicherung, die solche Schäden übernimmt, und auch deren finanzielle Rücklagen reichen nicht, um den angerichteten Schaden auszugleichen. In solchen Fällen können Geschädigte unter Umständen ihre eigene Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen, vorausgesetzt die Police enthält einen Passus zur "Forderungsausfalldeckung", so die Verbraucherzentrale.

Für den Fall, dass es zu Personenschäden kommt, übernimmt die Krankenversicherung des Opfers die damit verbunden Kosten. Jedoch kann die Versicherung die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen, sofern dieser ausfindig gemacht wird, heißt es ergänzend im Beitrag der Verbraucherzentrale.

