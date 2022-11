Der vermehrte Einsatz von Debitkarten geht mit einem Problem einher

Banken setzen vermehrt auf Debitkarten

Banken wie die Sparkasse, die Volksbank, die ING und die DKB setzen vermehrt auf den Einsatz von Debitkarten. Die ING, als die größte Direktbank Deutschlands, verlangt beispielsweise seit März 2022 0,99 Euro monatlich für die Ausstellung und Benutzung einer Girocard (ehemals EC-Karte), ebenso die DKB, berichtet die tagesschau. Die ING setzt laut eigenen Angaben bewusst vermehrt auf den Einsatz sogenannter Debitkarten, vom Anbieter Visa, denn diese seien weltweit einsetzbar und werden von vielen Händlern akzeptiert, auch für das mobile Bezahlen, so die tagesschau. Für die Kunden ändert sich dabei nichts, so zumindest der erste Eindruck.

Einsatz von Debitkarten drückt den SCHUFA-Score

Wie Recherchen von finanz-szene ergeben haben, verschlechtert der vermehrte Umlauf von Kredit- und Debitkarten für immer mehr Menschen allerdings deren Bonitätswert bei der SCHUFA. Der SCHUFA-Score beschreibt die Kreditwürdigkeit einer Person. Für Unternehmen dient dieser Wert als Entscheidungsbasis, ob eine Person kreditwürdig ist oder nicht und hilft Banken beispielsweise bei der Kreditvergabe. Je höher dieser Score ist, desto besser also die Zahlungsfähigkeit einer Person. Durch die vermehrte Nutzung von Kredit- und Debitkarten gehen jedoch Unmengen an Daten verloren, auf denen die SCHUFA ihren Bonitätsscore baut. Weniger Daten bedeuten im Umkehrschluss also auch eine geringere Kreditwürdigkeit. Business Insider berichtet auf Basis der von finanz-szene durchgeführten Recherche weiter, dass sich für 71,5 Prozent der Personen der SCHUFA-Score verschlechtere. Die SCHUFA hat anhand einer Direktbank die Löschung aller Kreditkarten durchgespielt, die Verschlechterung betrug im Durchschnitt zwar gerade einmal 71 Punkte, auf einer Skala von insgesamt 9.999 Punkten, doch für Kunden, die sowieso schlechter dastehen, kann dies Auswirkungen haben. Die Banken schenken dem Problem kaum Beachtung, denn einen Trost gibt es immerhin: Je länger man mit der neuen Debitkarte bezahlt, desto besser wird auch wieder die Datenlage und der damit zusammenhängende SCHUFA-Score.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hamik / Shutterstock.com