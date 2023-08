Smartphone-Bug

Nutzer berichten darüber, dass ein bestimmtes Lied ihre Handywecker abschaltet. Was ist dran an der Geschichte?

Wecker schaltet sich aus

Die Sprachsteuerung auf Handys mag für so manche Erleichterung im Alltag sorgen. Allerdings kommt es auch immer wieder zu Fällen, wo sich die Sprachsteuerung ungewollt aktiviert und einen Befehl aufnimmt, der gar nicht an das Gerät gerichtet war. Insbesondere wenn es um das Abschalten von Weckern geht, kann das sehr ärgerlich sein. Bei dem Pixel 6 von Google ist es nun dazu gekommen, dass sich der Wecker des Smartphones immer dann ausschaltet, wenn das Lied "Where Is My Mind?" der 80er Rockband Pixies abgespielt wird. Ein Reddit-Nutzer hatte sich darüber gewundert, dass sein morgendlicher Wecker ausgeschaltet war, obwohl er sich sicher war, dass er ihn den Abend zuvor gestellt hatte. Vielen dürfte der Song als der Soundtrack des Kultfilms "Fight Club" bekannt sein. Doch was ist der Grund dafür, dass sich die Wecker abschalten? Ist es der Geist des anarchistischen Fight Club Hauptcharakters Tyler Durden, der probiert, durch die massenhafte Abschaltung von Handyweckern das kapitalistische System zu Fall zu bringen?

Tatsächlich ist der Grund dafür eher technischer Natur: Im Lied ist ein klar wahrnehmbares "Stop" zu hören, bevor das eigentliche Lied beginnt. Hier liegt auch die Begründung für das Problem - bei Google-Geräten ist es möglich, durch den Zuruf "Stop" die Weckerfunktion auszuschalten. Wird das Lied abgespielt, denkt also das Gerät fälschlicherweise, dass der Nutzer per Sprachsteuerung den Wecker ausschalten möchte.

Wecker geht nur bei Pixies aus

Die Pixies haben sich bereits über Twitter entschuldigt.

Andere Lieder, die ebenfalls ein klar wahrnehmbares "Stop" enthalten, unter anderem "U Can’t Touch This" von MC Hammer und "Ice, Ice, Baby" von Vanilla Ice, führen nicht zu dem gleichen Problem. Wie das Internetportal Androidpolice berichtet, geht der Wecker bei diesen Liedern nicht aus, da der Zuruf mit Musik unterlegt ist. Das besondere bei dem Lied von den Pixies sei, dass der Zuruf vor dem Beginn der Musik stattfindet und deswegen so deutlich hörbar ist.

Es liegt nun an Google, den Fehler zu beheben. Bis dahin sollten Google Pixel Besitzer lieber darauf verzichten, das Lied laut abzuspielen, wenn ein Wecker gestellt wurde.

