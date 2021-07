In diesen Bundesländern ist Social Media am weitesten verbreitet

Die Hamburger Kommunikationsberatungsfirma Faktenkontor und der Marktforscher Toluna führen jährlich eine eigenen Angaben zufolge repräsentative Umfrage unter 3.500 Deutschen im Alter von mindestens 16 Jahren durch und veröffentlichen anhand der Ergebnisse den "Social-Media-Atlas". Laut dem Social-Media-Atlas 2021 nutzen in diesem Jahr insgesamt 76 Prozent der Deutschen im Alter von mindestens 16 Jahren die sozialen Medien - das entspricht ungefähr dem Vorjahresniveau.

Die 20- bis 29-Jährigen nutzen Social Media am intensivsten

Veränderungen konnten hingegen im Vergleich der verschiedenen Altersgruppen beobachtet werden: So ist die Zahl der über 60-Jährigen, die Social Media nutzen, im Vorjahresvergleich um vier Prozent auf nun 56 Prozent gesunken. Gestiegen ist die Zahl der Social Media Nutzer unter den 40- bis 49-Jährigen und 50- bis 59-Jährigen um vier beziehungsweise sechs Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 80 und 76 Prozent. Wie noch im Vorjahr nutzen 85 Prozent der 30- bis 39-Jährigen in Deutschland Social Media, die aktivste Gruppe bilden die 20- bis 29-Jährigen, von denen ganze 90 Prozent die sozialen Medien nutzen. Dennoch sind dies zwei Prozent weniger als noch im Vorjahr, berichtet Faktenkontor. Das größte Minus (neun Prozent) wurde im Vorjahresvergleich bei den 16- bis 19-Jährigen verzeichnet, aus dieser Gruppe sind der Umfrage zufolge nur 88 Prozent auf Twitter, WhatsApp & Co. unterwegs.

Am meisten verbreitet sind die sozialen Medien im Saarland, in Thüringen am wenigsten

Regional betrachtet sind die Saarländer auf die Einwohnerzahl hochgerechnet innerhalb Deutschlands diejenigen mit den meisten Social Media Nutzern (86 Prozent) - das Saarland ist das einzige deutsche Bundesland, in denen acht von zehn Einwohnern im Social Web aktiv sind. Im Vorjahresvergleich konnte hier ein Plus von drei Prozent beobachtet werden. Berlin steht auf Platz zwei im Bundesländer-Ranking - 79 Prozent der Berliner nutzen die sozialen Medien, was einem Plus von vier Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Die Plätze drei und vier belegen Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit je 78 Prozent, es folgen die Länder Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg sowie Bayern mit je 77 Prozent. Auch für die meisten übrigen Länder verzeichnet der Social-Media-Atlas 2021 einen Anteil von über 70 Prozent der Bevölkerung, die in den sozialen Medien aktiv ist. Die einzige Ausnahme und damit auch die Nachhut in diesem Ranking ist Thüringen: Hier nutzen nur 68 Prozent der Bevölkerung und damit weniger als sieben von zehn Einwohnern Social Media.

YouTube, WhatsApp und Facebook sind die beliebtesten Plattformen

Im Saarland besonders beliebt sind der Umfrage zufolge die Plattformen YouTube, WhatsApp und Facebook mit Marktanteilen von 85 Prozent, 82 Prozent und weit dahinter 63 Prozent. Auch deutschlandweit sind dies die beliebtesten Plattformen - wobei YouTube WhatsApp nach Angaben von Faktenkontor erst kürzlich überholt hat. Momentan werde WhatsApp von 53 Prozent der Deutschen täglich genutzt. Die Nachhut unter den Top-10 Social Media Plattformen der unter 30-Jährigen bildet das Jobportal LinkedIn mit einem Marktanteil von 24 Prozent.

