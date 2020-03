Zugang ohne Prime-Abo: Kostenlose Filme und Serien für alle Amazon-Kunden auf Prime Video

Während der aktuellen Abschottung verbringen Familien durchgehend gemeinsam Zeit in den eigenen Wohnungen. Die Schulen und Kindergärten sind geschlossen, sodass die Kinder zu Hause unterrichtet und bespaßt werden müssen. Da fällt den Beteiligten schon mal schnell die Decke auf den Kopf. Der Stillstand ist besonders für die aktiven Sprösslinge schwer zu ertragen. Für die nötige Unterhaltung möchte jetzt Amazon mit einem neuen Angebot sorgen.

Kostenlose Prime Video Inhalte für alle Amazon-Kunden

Ab sofort bietet der Online-Versandhändler Amazon gewisse Inhalte seines Streaming-Dienstes Prime Video allen Kunden völlig kostenlos an. Das Einzige, was benötigt wird, ist ein Amazon-Konto. Eine Prime-Mitgliedschaft ist hingegen nicht notwendig.

Bei den ausgewählten Titeln handelt es sich ausschließlich um Filme und Serien für Kinder im Vorschulalter und zwischen 6 bis 11 Jahren. Damit ist auch klar, was das Unternehmen mit der Aktion bewirken möchte. Den Kleinen soll der Aufenthalt zu Hause möglichst versüßt werden. Zeitgleich will man aber auch bei den Eltern für eine Entlastung sorgen. Die Kunden erhalten ab sofort Zugriff auf Prime Originals wie "Creative Galaxy", "Jessy and Nessy", "Pete the Cat" und "The Stinky and Dirty Show". Es können allerdings auch die bekannten Serien "Peppa Pig", "Teletubbies" oder "Feuerwehrmann Sam" angeschaut werden. Das dürfte bei den jungen Zuschauern für etwas Abwechslung sorgen.

Sonderangebote auch bei anderen Streaming-Anbietern

Auch andere Streaming- und Pay-TV-Dienste haben ihre Angebote im Rahmen der Corona-Krise für Nutzer kostenlos ausgeweitet.

Der Medienkonzern Sky hat sich für die Durchführung einer ähnlichen Sonderaktion wie Amazon entschlossen. Er schaltet für alle bestehenden Kunden die Pakete Sky Cinema, Sky Entertainment und die Sky Box Sets frei. Der kostenlose Zugriff gilt für einen Monat. Wer die Pakete bereits gebucht hat, erhält zwei Filme aus dem Sky Store geschenkt.

Der Video-on-Demand-Streaming-Dienst Rakuten TV erweitert ebenfalls seinen "Free-Bereich". Dort können Nutzer gratis Inhalte ansehen. Laut den Angaben des Nachrichtenportals Merkur erhalten die Zuschauer dadurch Zugriff auf Filme wie "Plötzlich Türke", "Babyalarm - Kleine Lüge, großer Bauch", "Any Day" und "Warschau '44".

