Produkttest: Selbstgekochtes ist meist billiger als Fertiggerichte

Bei vielen ist es eine Frage der Zeit, ob nach einem langen Arbeitstag abends ein Fertiggericht auf dem Tisch landet oder tatsächlich etwas Selbstgekochtes - und natürlich ist eine Fertigpizza trotz der fehlenden Vitamine besser, als mit leerem Magen ins Bett zu gehen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Preise verglichen

Wer aber die Zeit hat, selbst zu kochen, kann damit der eigenen Gesundheit und dem Geldbeutel etwas Gutes tun: Zunächst einmal sind in Fertiggerichten meist zu wenig wichtige Vitamine und Mineralstoffe enthalten, was auf Dauer zu einer Mangelernährung führen kann. Gleichzeitig sind sie oft mit Salz, Zucker, Fett, Aromen und Zusatzstoffen angereichert, was langfristig ebenfalls schlecht für die Gesundheit ist - ganz zu schweigen von dem vielen Verpackungsmüll, der der Umwelt schadet.

Fertiggerichte sind eher ungesund, das weiß fast jeder. Dass sie aber auch schlecht für den Geldbeutel sind, ist vielen nicht so sehr bewusst. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat anhand von 14 Produkten getestet, wie viel mehr Fertiggerichte kosten als ihre selbst zubereiteten Pendants.

Fertiggerichte sind im Schnitt fast 200 Prozent teurer

Wie die Informationsplattform EatSmarter! berichtet, ist das Testergebnis der Verbraucherzentrale Hamburg erschreckend: Rund 184 Prozent mehr kosteten die getesteten Fertiggerichte als dieselben Gerichte, wenn sie selbst zubereitet wurden - im Schnitt. Eines der getesteten Fertiggerichte sei sogar ganze 650 Prozent teurer gewesen.

Wer ganz genau wissen will, welche Fertiggerichte tatsächlich teurer sind als dasselbe Gericht, wenn man es selbst zubereitet, muss in den nächsten Supermarkt gehen und die Preise vergleichen - schließlich kosten nicht alle Lebensmittel und Fertiggerichte überall gleich viel. Außerdem hängen die Kosten für eine selbstgekochte Mahlzeit natürlich stark vom eigenen Rezept ab. Im Großen und Ganzen jedoch sind Fertiggerichte tendenziell teurer als Selbstgekochtes.

