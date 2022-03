Eine Geschäftsidee, aber das nötige Kleingeld fehlt? Diese Finanzierungsmöglichkeiten für Startups gibt es

KfW-Förderung

Speziell für Jung-Unternehmer geeignet, gibt es die Möglichkeit, Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch zu nehmen. Diese werden gefördert und sind laut Christian Hadan, Rechtsanwalt und Spezialist für Handels- und Gesellschaftsrecht bei "SBS Legal", günstiger als Kredite, die bei einer Bank abgeschlossen werden. In seinem Artikel für die Fach-Website "gi Geldinstitute" merkt er an: "Diese Kredite haben den Vorteil, dass sie deutlich zinsgünstiger sind als gewöhnliche Bankkredite. Zudem bieten sie tilgungsfreie Anlaufjahre und können teilweise sogar ohne Eigenkapital aufgenommen werden." So kann bei der KfW beispielsweise ein Startgeld von bis zu 125.000 Euro beantragt werden, das mit einem Satz von 1,21 bis 2,82 Prozent verzinst wird. Die gleiche Range für den Zinssatz gilt bei der Inanspruchnahme von Gründungskapitel in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Das Kreditrisiko wird dabei teilweise oder sogar komplett von der KfW übernommen.

Beratungsförderung

Die Gründungsphase ist oft hoch risikoreich, da es gerade jungen Gründern noch an Markterfahrung fehlt und viele Faktoren beachtet werden müssen. Für Fragen rund um den Einstieg in die Selbstständigkeit können daher Coaches und Berater hinzugezogen werden, um die Erfolgsaussichten zu erhöhen. Diese sind häufig zwar nicht völlig kostenfrei, werden jedoch als äußerst sinnvoll angesehen und deshalb staatlich gefördert. Zur Vergütung der Berater bzw. der staatlichen Förderung sagt Hadan: "Die Unterstützung ist von Bundesland zu Bundesland aber unterschiedlich und kann je nach Ausgangssituation bis zu 90 Prozent des Beraterhonorars betragen."

High-Tech Gründerfonds (HTGF)

Besonders für junge Unternehmer im Bereich Technik geeignet, unterstützt der HTGF Gründer in der hochrisikoreichen Anfangsphase ihrer Selbstständigkeit mit Leistungen von bis zu 600.000 Euro. Dafür erhält der HTGF im Gegenzug 15 Prozent der Unternehmensanteile. Prämisse ist: Es bestehen unter 500.000 Euro Eigenkapital und das Unternehmen ist nicht älter als drei Jahre. Der finanzielle Vorteil besteht laut Hadan in der besonders guten Vernetzung der HTGF und den Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Dazu gehören neben Coaching- auch Beratungsmöglichkeiten, die die HTGF den Gründern bei Bedarf vermitteln kann.

Mezzanine-Finanzierung

Mezzanine-Finanzierung eignet sich für junge Unternehmer, aber auch für jene, die ihre Existenz aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchten. Diese Art der Förderung-Fonds unterstützen außerdem Menschen mit Migrationshintergrund und Firmen, die ihr Gewerbe rund um die Bereiche Umwelt, Pflege und Soziales aufstellen möchten. Das Ziel der Mezzanine-Finanzierung ist es, die Eigenkapitalbasis der Gründer zu stärken, indem sie Unterstützungsleistungen von bis zu 50.000 Euro bringen. Laut Hadan ist diese Art der Gründungsförderung zwar teurer als andere Formen, lohnt sich jedoch wenn es darum geht, eine Basis zu schaffen um einen Unternehmenskredit überhaupt zu erhalten zu können.

Exist-Gründerstipendium

Das Exist-Gründerstipendium setzt einen bestimmten Leistungskatalog voraus und wird an Studierende, Wissenschaftler und Absolventen nicht-universitärer Forschungseinrichtungen ausgeschüttet - sofern gewisse Kriterien erfüllt werden. Gefördert werden damit innovative und wirtschaftlich vielversprechende Projekte im Bereich Technologie. Dabei werden - auf maximal ein Jahr begrenzt - Sachausgaben sowie Coaching und Lebensunterhaltskosten mit bis 3.000 Euro monatlich gefördert. Zu beachten ist, dass die Unternehmensgründung dabei erst gestartet werden darf, wenn die Förderung begonnen hat. Hadan äußert sich positiv zu den Vorteilen des Exist-Gründungsstipendiums, indem er sagt: "Das lohnt sich in zweierlei Hinsicht: in unter Umständen sehr großzügiger finanzieller Hilfe und einem enormen Wissenszuwachs."

Business Angels

Privatpersonen, die ihr Vermögen in junge Unternehmen investieren, nennt man Business Angels. Neben Geld stellen sie hinzukommend ihr wirtschaftliches Know-how zur Verfügung und helfen Gründern außerdem, sich zu vernetzen. Die Investition eines oder mehrerer Business Angels, die im Gegenzug Unternehmensanteile erhalten, findet in der Regel während der Gründungsphase statt. Bekannt geworden ist diese Finanzierungsweise durch die TV-Sendung "Die Höhle der Löwen", in der Gründer Investoren von ihrer Idee überzeugen müssen, um Kapital zu erhalten. Hadan sieht dieses Modell kritisch: "Im Idealfall gewinnen beide. Die Gefahr liegt darin, einen zu großen Unternehmensanteil für zu kleines Geld weggegeben zu haben."

Invest-Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums

Startups, die bereits bestehen und Business Angels, die sich an solchen beteiligen möchten, können das Invest-Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums in Anspruch nehmen. Um das Risiko für Investoren zu minimieren und diese somit zu ermutigen, junge Unternehmen zu unterstützen, stellt das Bundeswirtschaftsministerium einen Erwerbszuschuss für Business Angels zur Verfügung. Bei einem Mindestinvestitionsbetrag von 10.000 Euro Wagnis-Kapital erhalten sie 20 Prozent ihrer Investition zurück - steuerfrei. Die Investitionssummen belaufen sich auf bis zu drei Millionen Euro pro Kalenderjahr, wenn sich mehrere Business Angels zusammenschließen. Ein Business Angel allein kann Kapital in Höhe von bis zu 500.000 Euro zur Verfügung stellen.

Gründungszuschuss des Arbeitsamts

Empfänger von Arbeitslosengeld (ALG I), die bestrebt sind, sich selbstständig zu machen, können den Gründungszuschuss des Arbeitsamts in Anspruch nehmen, um ihre Arbeitslosigkeit in Selbstständigkeit umzuwandeln. Die Unterstützung wird dabei in Form einer Weiterzahlung der ALG I-Beträge umgesetzt und weiterhin mit Zuschüssen in Höhe von 300 Euro, um die Ausgaben für die Sozialversicherung zu decken. Der Geltungszeitraum beläuft sich dabei auf bis zu 15 Monate.

Einstiegsgeld (bei ALG ll)

ALG ll- respektive Hartz IV-Empfänger können ebenfalls eine Förderung beantragen, um sich selbstständig zu machen. Das sogenannte Einstiegsgeld wird je nach Situation individuell berechnet. Im Vorfeld müssen jedoch persönliche Voraussetzungen erfüllt werden, die den jeweiligen Gründer bzw. die jeweilige Gründerin zum Erhalt der Förderung qualifizieren. Die Höhe der Beträge kann sich auf bis zu 5.000 Euro belaufen. Weiterhin werden bei Bedarf Darlehen für Sachgüter, Coachings und Beratungsleistungen zur Verfügung gestellt - all diese Leistungen sind auf maximal 24 Monate beschränkt.

