Netflix, Prime Video oder Disney+: Wo bekommt man das meiste für sein Geld?

Laut einer Analyse von Statista wird sich der deutschlandweite Umsatz im Segment Video-Streaming im Jahr 2023 auf etwa 3,63 Milliarden Euro belaufen. Die Prognose sagt bis 2027 eine weitere Erhöhung des Marktvolumens auf 5,28 Milliarden Euro voraus. Im Laufe der Corona-Lockdowns haben Streaming-Anbieter ein starkes Wachstum verzeichnen können. Besonders die Walt Disney Company , zu der Disney+ gehört, hat seit ihrem Start im März 2020 eine atemberaubende Zunahme an Abonnenten verzeichnen können und im vierten Quartal 2022 den Marktführer Netflix als Anbieter mit den weltweit meisten Abonnenten überholt.

Netflix

Der ursprünglich Ende der 1990er Jahre als DVD-Verleih gestartete und seit 2014 in Deutschland verfügbare Streaming-Anbieter gilt als Pionier im Bereich des On-Demand Video-Streaming. Über den genauen Umfang des deutschen Angebots macht das Unternehmen keine eigenen Angaben. Laut dem Internet-Portal trusted.de können deutsche Kunden zurzeit auf 4.500 Filme und 2.200 Serien zugreifen. Die verfügbaren Abo-Möglichkeiten gliedern sich in vier Stufen. Die Basis-Variante mit Werbung kostet 4,99 Euro pro Monat. Hiermit erhält man Zugang zu allen Inhalten in HD-Qualität, jedoch ohne Download-Funktion. Außerdem ist die Nutzung nur auf ein Gerät beschränkt. Das Netflix Basis Abo ohne Werbung kostet 7,99 Euro pro Monat und ermöglicht Streaming ohne Werbung in HD-Qualität, sowie das Herunterladen von Inhalten. Allerdings ist Streaming ebenfalls nur auf einem Gerät möglich. Das für 12,99 Euro erhältliche Netflix Standard Abo erlaubt Full-HD Qualität und ermöglicht Streaming auf zwei Geräten. Im Netflix Premium Abo, das 17,99 Euro im Monat kostet, gibt es Ultra-HD-Qualität und es wird paralleles Streaming auf vier Geräten ermöglicht. Alle Abos sind monatlich kündbar. Als Netflix-Abonnent hat man exklusiven Zugriff auf die Eigenproduktionen von Netflix, wie zum Beispiel "Ozark", "The Crown" und "Stranger Things", die allesamt große Publikumserfolge waren.

Amazon Prime

Neben der Verfügbarkeit einer sehr breiten Auswahl an Filmen und Serien bietet eine Amazon-Prime Mitgliedschaft seinen Kunden eine Vielzahl an weiteren Vorteilen. Neben dem kostenlosen Premiumversand von Amazon-Produkten erlaubt Prime Music das Abspielen von über 100 Millionen Liedern sowie von Podcasts und Sendern. Mit Prime Reading können Abonnenten außerdem eine Vielzahl von Büchern ausleihen. Der Preis der Mitgliedschaft unterscheidet sich danach, ob eine monatliche oder jährliche Zahlungsvereinbarung getroffen wird und ob ein Studenten- oder Ausbildungsstatus vorliegt. Bei einer jährlichen Zahlungsvereinbarung liegt der Beitrag bei 89,90 Euro. Wer sich für eine monatliche Überweisung entscheidet, zahlt monatlich 8,99 Euro. Für Studenten und Auszubildende gibt es einen sechsmonatigen Gratiszeitraum. Nach Ende des Zeitraums werden dann monatlich 4,49 Euro fällig oder es gibt die Jahresmitgliedschaft für 44,90 Euro. Laut dem Online-Portal trusted.de bietet Amazon Prime seinen Nutzern eine umfassende Auswahl von 32.600 Filmen und 5.200 Serien. Allerdings sind viele der Filme und Serien kostenpflichtig oder lassen sich nur mit einem sogenannten Channel abrufen, für den man ein weiteres Abonnement benötigt. Die Video-Inhalte lassen sich auch offline abrufen und es lässt sich auf bis zu drei Geräten gleichzeitig streamen. Wenn der gleiche Inhalt angeschaut wird, ist das gleichzeitige Streamen nur auf zwei Geräten möglich. Auch Amazon Prime verfügt über hochkarätige Eigenproduktionen wie "The Boys" und "Die Ringe der Macht", die den Abonnenten exklusiv zur Verfügung stehen.

Disney+

Der Streamingdienst Disney+ gehört zur Walt-Disney-Company und ist in Deutschland seit März 2020 verfügbar. Das Abo lässt sich entweder jährlich für 89,99 Euro abschließen oder monatlich für 8,99 Euro. Es lässt sich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Außerdem ist eine 4K Auflösung möglich und die Filme und Serien können heruntergeladen werden. Der Dienst lässt sich auf allen üblichen Endgeräten benutzen und es lassen sich bis zu sieben Profile einrichten. Disney+ verfügt laut der Online-Plattform trusted.de über 1.500 Filme und 500 Serien. Es umfasst zahlreiche Filme, bei denen Disney als Produzent beteiligt war, sowie eine Vielzahl an Pixar-Produktionen. Disney besitzt außerdem die Rechte an allen Marvel- und Star-Wars-Produktionen.

Fazit

Alle drei Anbieter bieten ihren Abonnenten eine große Anzahl an Filmen und Serien, sowie eine Reihe an exklusiven Produktionen. Amazon Prime hat die größte Auswahl für den günstigsten Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier also am besten. Für die Filmliebhaber, die gerne auf ein sehr breites Angebot zurückgreifen möchten, ist Amazon Prime eine gute Wahl. Durch die vielen zusätzlich buchbaren Channels gibt es auch viele Filme und Serien aus dem Arthouse und Independent-Bereich. Falls man sich in der Ausbildung oder im Studium befindet, ist das Amazon Prime Abo außerdem besonders kostengünstig. Wofür man sich letztendlich als Kunde entscheidet, sollte neben der Quantität ebenfalls von den eigenen Vorlieben und den exklusiven Inhalten der jeweiligen Anbieter abhängen. Wer sich für Superhelden und intergalaktische Schlachten interessiert, wird sich wohl am meisten an einem Disney+ Abo erfreuen. Obwohl Amazon Prime eine deutlich größere Anzahl an Filmen und Serien im Vergleich zu Disney+ für den gleichen monatlichen Standardpreis bietet, punktet Disney durch exklusive Eigenproduktionen aus dem Superhelden- und Zeichentrick-Universum, bei dem Superhelden-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Auch für Star-Wars Fans lohnt sich ein Disney+ Abo. Neben den Rechten für alle Lucasfilm Produktionen produziert Disney+ fleißig exklusive Star Wars Spin-Off Serien. Netflix hingegen bietet eine gute Mischung aus alten Klassikern und neuen Produktionen für jeden Geschmack. Abonnenten können außerdem auf eine Vielzahl von preisgekrönten Netflix-Eigenproduktionen zugreifen, auf die viele Filmliebhaber nur ungern verzichten würden, zum Beispiel der neun Mal für den Oscar nominierte Netflix-Film "Im Westen nichts Neues." Neben den verfügbaren Inhalten dürfte auch die Anzahl von Geräten eine Rolle spielen, auf denen man gleichzeitig streamen kann. Disney+ ist hier am großzügigsten und erlaubt die gleichzeitige Benutzung von vier Geräten, während Amazon für den gleichen monatlichen Standardpreis nur drei Geräte erlaubt. Bei Netflix ist das parallele Streaming auf mehreren Geräten erst ab einem Tarif von 12,99 Euro im Monat möglich.

