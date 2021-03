Airbnb- und Netflix-Investor TCV setzt auf deutsche Startups

Mehr als 14 Milliarden US-Dollar hat der US-amerikanische Investor TCV bereits in aufstrebende Technologieunternehmen investiert. Das Portfolio des US-Investors ist dabei breit gefächert - auch viele bekannte Unternehmen befinden sich in der Auswahl. So hat TCV beispielsweise in die Erfolgsunternehmen Airbnb Facebook , Klarna, Netflix und Spotify investiert.

TCV legt 4 Milliarden schweren Tech-Fonds auf

Nun hat der US-Finanzier in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung eine neue Investitionsrunde angekündigt: Anfang des Jahres hat das Investmentunternehmen einen vier Milliarden US-Dollar schweren Tech-Fonds aufgelegt. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um den größten Fonds, den es in der Geschichte von TCV jemals gegeben hat. Investieren will der Investor dabei vor allem in technologisch orientierte Startups, wie TCV in einer Pressemitteilung erklärt: "In dem neuen Fonds wollen wir die starke Dynamik von TCV beschleunigen und die enormen Chancen nutzen, die sich aus der digitalen Transformation und der raschen Einführung von Technologien ergeben", heißt es in der Mitteilung.

TCV investiert in Technologietrends

Vor allem die Pandemie habe die Innovationen in vielen spezifischen Branchenbereichen von TCV vorangetrieben. Wie auch das Global 500 Ranking von Brand Finance zeigt, steigen die Markenwerte von Technologieunternehmen aufgrund der Corona-Krise aktuell enorm - im vergangenen Jahr hat TCV daher vor allem in Technologietrends aus den Gebieten der Finanztechnologie (Klarna, Mambu), digitale Gesundheit (Strava) und E-Commerce-Lösungen (Spryker) investiert.

25 bis 30 Prozent für europäische Startups

Dabei soll sich der Anteil an europäischen Startups im Portfolio zuletzt deutlich erhöht haben, erzählt TCV-Partner John Doran dem Manager Magazin. So seien laut dem Investmentexperten circa 25 bis 30 Prozent des Investmentfonds in europäische Startups investiert worden. Vor allem Jungunternehmen aus der deutschen Hauptstadt Berlin habe der US-Investor dabei in letzter Zeit ins Auge gefasst. So investierte TCV laut Doran in den vergangen Monaten in die beiden deutschen Startups Mambu und Spryker, Software für die Bereiche Finanzen und E-Commerce.

Potenzial in Finanztechnologie und Enterprise Software

Besonderes Potenzial habe der europäische Startup-Markt im Bereich der digitalen Zahlungsdienste. Dort sehe man Europa laut Doran weltweit ganz vorne, wie der Experte gegenüber dem Manager Magazin verrät. Der Bereich der Finanztechnologie sei insbesondere durch die Corona-Krise noch einmal mehr in den Fokus gerückt, denn die Pandemie habe die Ablösung des Bargeldes enorm vorangetrieben. Auch im Gebiet von Unternehmens-Software sieht der Investmentexperte bei europäischen Startups dem Manager Magazin zufolge großes Potenzial.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Minerva Studio / Shutterstock.com, Jirsak / Shutterstock.com