Nach Eckes-Granini: Auch Coca-Cola will Preise für Erfrischungsgetränke erhöhen

Coca-Cola erhöht Preise für Erfrischungsgetränke

Unter Berufung auf die Lebensmittelzeitung berichtet Stern davon, dass das US-amerikanische Unternehmen Coca-Cola die Preise für seine Erfrischungsgetränke erhöhen will. Die Kunden im Handel seien bereits über eine neue Bruttopreisliste informiert worden. Bis zu sieben Prozent teurer sollen die beliebten Getränke werden. Betroffen sind von den sieben Prozent Preiserhöhung vor allem die Coca-Cola-Klassiker, die Cola- und Fanta-Dosen. Getränke in Glas- und PET-Flaschen sollen zwischen drei und vier Prozent teurer werden. Ebenfalls zur Marke Coca-Cola gehören der Energydrink Monster, sowie der Eistee Fuze Tea. Die Preise dieser beiden Getränke sollen nur gering steigen, so Stern.

Auch andere Hersteller erhöhen ihre Preise

Damit wagt Coca-Cola jedoch keinen Schritt, der neu ist. Wie CHIP berichtet, kam es erst kürzlich wegen Preiserhöhungen zu einem Streit zwischen EDEKA und dem Getränkeriesen Eckes-Granini. Da EDEKA die Preiserhöhungen des Getränkeherstellers für zu hoch empfand, wollte der Supermarkt die neuen Konditionen nicht akzeptieren. Mittlerweile geht der Streit zwischen den beiden Fronten so weit, dass Kunden in den Supermarktregalen vergeblich nach den beliebten Säften "Hohes C" suchen. Ob sich die beiden Streitparteien in Zukunft einigen, oder ob die Artikel von Eckes-Granini komplett aus dem Sortiment von EDEKA verschwinden, bleibt abzuwarten.

Kommt es auch zu Streit zwischen Coca-Cola und Händler-Kunden?

Ob die verschiedenen Supermärkte und Discounter wie zum Beispiel ALDI und Lidl oder EDEKA und Rewe die neuen Konditionen von Coca-Cola akzeptieren, ist bisher unklar. Die meisten Händler dürften die Preiserhöhung einfach an die Kunden weitergeben, wie CHIP erklärt. Wie genau sich dies für die Kunden an der Kasse äußert, ist jedoch noch nicht abzusehen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com