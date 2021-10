Die familienfreundlichsten Unternehmen aus den Top-Branchen in Deutschland

Platz 30: Das Ranking

Das Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu führt jedes Jahr die familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland auf. Hierzu werden 1.400 Unternehmen nach einem definierten Kriterienkatalog untersucht. Voraussetzung für die Aufnahme in das Ranking sind mindestens 50 Bewertungen auf kununu, ein Score von 3,5 und in bestimmten Bewertungskategorien mindestens 3,3 Sterne. Auf kununu können aktuelle und ehemalige Mitarbeitende aller Branchen und Karrierestufen neben Gehalt und Arbeitsatmosphäre auch familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge und Kinderbetreuung bewerten. Das folgende Ranking zeigt den jeweiligen Branchengewinner, gerankt wird nach Punktzahl. Stand der Daten ist der 8. September 2021.

