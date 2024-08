Top-Note

Das vielbeachtete jährliche ADAC-Ranking der besten Fahrzeuge ist für viele potenzielle Autokäufer ein wichtiger Anhaltspunkt für ihre Kaufentscheidung. Zum ersten Mal hat nun ein Fahrzeug im Autotest die Note "sehr gut" erhalten - ein historischer Moment in der Geschichte des Autotests.

VW ID.7 Pro erzielt Note "sehr gut"

Die Ehre als bester Wagen jemals ausgezeichnet zu werden, gebührt der Elektrolimousine VW ID.7 Pro, die im April 2024 eine Gesamtnote von 1,5 erzielte. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da bisherige Spitzenreiter, darunter hochpreisige Modelle von BMW und Mercedes, maximal die Note "gut" (1,6) erreichten.

Der VW ID.7 Pro, mit einem Basispreis von 56.995 Euro, stellt eine attraktive und vergleichsweise preiswerte Option dar. Zum Vergleich: Der BMW iX xDrive50 und der Mercedes EQS 450+ Electric Art, die beide mit der Note 1,6 bewertet wurden, liegen preislich deutlich über der 100.000 Euro-Marke. Auch der Škoda Enyaq 85x L&K, ein weiteres Spitzenmodell mit der Note 1,6, kostet rund 61.000 Euro.

Chinesische Modelle gewinnen an Einfluss

Die Preis-Leistungs-Verhältnis-Debatte bleibt dabei zentral. Modelle wie das Tesla Model Y, VW ID.4/ID.5, Mercedes EQA oder der Fiat 500e sind in den Zulassungsstatistiken stark vertreten, nicht zuletzt dank ihrer aggressiven Preisnachlässe, die durch die weggefallene staatliche Verkaufsförderung und dem starken Wettbewerb bedingt sind.

Besonders spannend ist der zunehmende Einfluss chinesischer Hersteller. Modelle wie der Nio ET5, ET7 und EL7 sowie Fahrzeuge von MG und BYD gewinnen zunehmend an Bedeutung im europäischen Markt. Diese Hersteller punkten mit hohen technischen Standards und attraktiven Preisen, was ihnen in Zukunft wahrscheinlich noch größere Marktanteile sichern wird.

Fiat 500e führt bei den Kleinstwagen

In den verschiedenen Fahrzeugklassen zeichnet sich ein diversifiziertes Bild ab. Der Volvo XC40, der zum chinesischen Geely-Konzern gehört, führt knapp vor dem BMW iX1 in der Kompaktklasse. In der Kategorie der Kleinstwagen bleibt der Fiat 500e ungeschlagen, während der Hyundai Kona Elektro bei den Kleinwagen dominiert.

In der Mittelklasse hat der aufgefrischte Škoda Enyaq mit der Note 1,6 die Spitzenposition übernommen, gefolgt vom Hyundai Ioniq 6 und dem BMW iX3, die beide mit der Note 1,7 bewertet wurden.

Die Technologiebewertungen sind besonders aufschlussreich. Der BMW iX und der Mercedes EQS, beides hochpreisige Oberklassemodelle, erreichten ebenfalls die Note 1,6 in der Technikbewertung. Der Lucid Air GT, ein luxuriöser und teurer Wagen mit einem Testwagenpreis von 175.000 Euro, erzielte im Test die Note 1,8.

Günstigere Wagen können auch Spitzenbewertungen erzielen

Insgesamt zeigt der ADAC Autotest 2024, dass Qualität und Preis nicht immer Hand in Hand gehen müssen. Der VW ID.7 Pro beweist, dass auch erschwinglichere Fahrzeuge Spitzenbewertungen erzielen können, was eine positive Entwicklung für Verbraucher darstellt. Der Markt bleibt in Bewegung, und die nächsten Jahre versprechen weiterhin spannende Entwicklungen und harte Konkurrenz, insbesondere durch neue Akteure aus China und den USA. Der Wettbewerb um die besten Plätze und die Gunst der Käufer wird sich weiter verschärfen, und es bleibt abzuwarten, welche Modelle in Zukunft die Nase vorn haben werden.

