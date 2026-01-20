Umweltschutz

Ab Juni 2025 zeigt ein neues EU-Energielabel für Smartphones und Tablets nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch Akku, Robustheit und Reparierbarkeit. So erkennen Verbraucher leichter, ob sich eine Reparatur lohnt oder ein Neukauf sinnvoller ist.

Neues Energielabel für Smartphones und Tablets

Ab dem 20. Juni 2025 gilt in der gesamten EU ein neues Energielabel für Smartphones und Tablets. Wie die Verbraucherzentrale erklärt, liefert es auf einen Blick Informationen zur Energieeffizienz auf einer Skala von A bis G sowie zu Akkuleistung, Robustheit und Reparierbarkeit. Nach Angaben des Umweltbundesamts soll die Kennzeichnung dazu beitragen, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und Verbrauchern nachhaltigere Kaufentscheidungen zu ermöglichen.

Reparierbarkeitsindex als Entscheidungshilfe

Der Reparierbarkeitsindex zeigt an, wie unkompliziert ein Smartphone oder Tablet zerlegt und instand gesetzt werden kann. Die Verbraucherzentrale erklärt, dass die Skala von A für sehr reparaturfreundlich bis E für kaum reparierbar reicht. Bewertet werden unter anderem die Zahl der nötigen Demontageschritte, die Ersatzteilverfügbarkeit und auch die Dauer von Softwareupdates, so das Umweltbundesamt. Allerdings fließen die Preise für Ersatzteile nicht ein - selbst bei guter Einstufung können Reparaturen daher kostspielig bleiben.

Akku, Robustheit und Schutz im Blick

Auch über die reine Energieeffizienz hinaus liefert das neue Label wichtige Informationen zu Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit. So werden die Akkulaufzeit nach einer vollen Ladung sowie die mögliche Zahl der Ladezyklen angegeben. Außerdem zeigt das Etikett, wie gut ein Gerät Stürze in Falltests übersteht und welchen Schutz es gegen Staub und Wasser bietet - erkennbar an der bekannten IP-Kennziffer. Das Umweltbundesamt betont, dass gerade der Akku das Bauteil ist, das am häufigsten ausgetauscht werden muss. Entscheidend für die Lebensdauer eines Smartphones oder Tablets ist daher, ob es leicht ersetzbar bleibt.

Reparatur oder Neukauf - was lohnt sich?

Ob sich bei einem Defekt eine Reparatur lohnt oder ob der Neukauf die bessere Wahl ist, hängt künftig stärker von den Informationen des Energielabels ab. Laut Verbraucherzentrale müssen Hersteller Ersatzteile und Reparaturanleitungen für Smartphones und Tablets mindestens sieben Jahre lang bereithalten, zudem sind Software- und Betriebssystem-Updates für mindestens fünf Jahre vorgeschrieben. Damit sollen die Geräte deutlich länger nutzbar bleiben. In der Praxis kann eine Reparatur dennoch teuer werden, da die Preise für Ersatzteile und die Lohnkosten der Werkstätten oft hoch ausfallen - manchmal ist ein Neukauf günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher vorab Angebote vergleichen und im Zweifel einen Kostenvoranschlag einholen. Wer selbst nicht Hand anlegen möchte, findet in Repair-Cafés eine kostengünstige Alternative: Dort helfen Ehrenamtliche beim Austausch von Akkus oder Displays und geben Tipps zur Instandhaltung. So lassen sich mitunter nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Ressourcen sparen.

Nachhaltigkeit und Verbraucherrechte

Das Energielabel ist Teil des EU-Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft und soll helfen, Abfall zu vermeiden und die Lebensdauer digitaler Geräte zu verlängern. Käuferinnen und Käufer haben weiterhin einen zweijährigen Gewährleistungsanspruch bei Defekten, betont die Verbraucherzentrale. Zusätzlich bietet die EU-Datenbank EPREL eine praktische Möglichkeit, besonders effiziente und reparaturfreundliche Modelle zu vergleichen.

