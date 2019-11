Lidl macht Bargeldabheben an der Kasse noch einfacher

Für viele Kunden ist das Kombinieren von Einkauf und Bargeldabhebung eine bequeme und nützliche Sache. Deswegen bieten viele Einzelhandelsketten diese Möglichkeit an und bauen sie auch weiter aus.

Bargeld abheben bei Lidl

Früher musste man bei Lidl für mindestens 10 Euro einkaufen, um eine Bargeldabhebung an der Kasse durchführen zu dürfen. Ab sofort ist nur noch der halbe Einkaufsbetrag notwendig. Damit möchte die Einzelhandelskette, laut eigenen Angaben, ihren Kunden zusätzliche Wege ersparen. Um den Service nutzen zu können, muss man vor Abschluss des Bezahlvorgangs den gewünschten Abhebebetrag an der Kasse nennen und die PIN der Girocard eingeben. Die Verwendung einer Kreditkarte ist nicht möglich. Anschließend wird das Geld an den Kunden ausgezahlt. Die Maximalhöhe beträgt dabei 200 Euro. Die Auszahlung ist anschließend sowohl auf dem Kassenzettel als auch auf dem Kontoauszug separat ausgewiesen. Allerdings lässt sich so nicht jeder beliebige Betrag auszahlen, das Abheben ist nur innerhalb von Zehn-Euro-Schritten möglich.

Supermärkte und Discounter springen für Banken ein

Aus Kostengründen haben viele Banken ihr Filialnetz in den letzten Jahren reduziert. Besonders in ländlichen Gegenden sind Bankautomaten deshalb für einige Kunden weniger gut zu erreichen. Die Supermärkte und Discounter kommen mit ihrem Serviceangebot den betroffenen Personen sehr entgegen. Neben Lidl bieten nämlich auch viele weitere Einzelhandelsketten wie Rewe , Edeka, Aldi Süd oder Netto das gebührenfreie Geldabheben an ihren Kassen an. Deren Mindestbeträge liegen aber zumeist zwischen 10 und 20 Euro. Die Einkaufsfilialen werden jedoch auf diese Weise zu einem wichtigen Zugangspunkt für Bargeld.

Der Einzelhandel profitiert von der Bargeldabhebung

Das Girokonto des Kunden wird bei der Bargeldauszahlung nicht mit Gebühren belastet. Die Kosten der Transaktion übernimmt das Einzelhandelsunternehmen. Trotzdem ist die Serviceleistung für die Supermärkte und Discounter vorteilhaft. Durch den Mindestbetrag entsteht als Folge auch ein gewisser Mindestumsatz. Darüber hinaus sorgt das Angebot für eine Image-Aufwertung und fördert die Kundenbindung.

