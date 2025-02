Weitere Möglichkeiten

Die Integration von ChatGPT in WhatsApp wurde weiter ausgebaut. Neben der bisherigen Textkommunikation stehen nun auch Sprachnachrichten und Bilder als Eingabeoptionen zur Verfügung. Diese Neuerungen erweitern die Möglichkeiten der Interaktion und erleichtern die Nutzung der KI in verschiedenen Alltagssituationen.

ChatGPT über WhatsApp nutzen

Seit Dezember 2024 ist ChatGPT über WhatsApp verfügbar. Die Verbindung erfolgt über eine spezielle Telefonnummer, die gespeichert und anschließend im Chat kontaktiert werden kann. Eine separate Registrierung bei OpenAI ist nicht erforderlich, so T-Online . Ursprünglich beschränkte sich die Nutzung auf Textnachrichten, doch inzwischen wurden weitere Funktionen ergänzt, die eine vielseitigere Interaktion ermöglichen.

Erweiterte Funktionen durch Sprachnachrichten und Bilder

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Möglichkeit, Sprachnachrichten und Bilder an ChatGPT zu senden. Die KI kann gesprochene Nachrichten transkribieren und darauf in Textform antworten. Hochgeladene Bilder werden analysiert, um kontextbezogene Informationen oder Beschreibungen bereitzustellen. Diese Funktionen verbessern insbesondere die Barrierefreiheit und erleichtern die Kommunikation mit dem KI-Assistenten in Situationen, in denen das Tippen nicht möglich ist.

Verknüpfung mit OpenAI-Konten

Zusätzlich wurde eine Verknüpfung mit bestehenden OpenAI-Konten eingeführt. Nutzer mit einem kostenlosen, Plus- oder Pro-Konto erhalten dadurch direkten Zugriff auf die erweiterten Funktionen von ChatGPT, ohne die WhatsApp-Anwendung verlassen zu müssen, so ein Bericht von t3n.de. Dies ermöglicht eine nahtlose Nutzung, unabhängig von der Plattform.

