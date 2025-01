Neue Features

WhatsApp-Nutzer können sich auf ein Jahr voller Innovationen und Verbesserungen einstellen. Mit dem Fortschreiten der Technologie und den sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen dürfte 2025 ein Jahr werden, in dem einige neue WhatsApp-Funktionen zu erwarten sind.

Kamera-Effekte und Selfie-Sticker

Mit dem ersten großen Update des Jahres 2025 führte WhatsApp bereits neue Kamera-Effekte ein, die es ermöglichen, Fotos und Videos mit rund 30 verschiedenen Filtern zu personalisieren. Diese Funktion, die bereits seit 2024 für Videoanrufe verfügbar war, kann nun direkt in der integrierten Kamera-App genutzt werden: Einfach den neuen Zauberstab-Button neben dem Auslöser antippen und den gewünschten Effekt auswählen. Zudem können Nutzer ihre Selfies direkt in Sticker verwandeln, indem sie im Chat auf den "Emoji-Button" und anschließend auf "Sticker" tippen, dann "Erstellen" wählen und ein Selfie aufnehmen. Diese Funktion ist zunächst nur für Android-Geräte verfügbar, eine iOS -Version soll jedoch bald folgen.

Schnellere Reaktionen und Sticker-Set teilen

WhatsApp bietet nun außerdem die Möglichkeit, auf Nachrichten mit einem Doppeltipp zu reagieren, was die Kommunikation erheblich beschleunigt. Zudem können Nutzer nun gefundene Sticker-Sets direkt über den Chat mit Freunden teilen, was den Austausch von Stickern erleichtere, so Netzwelt.

Interoperabilität dank Digital Markets Act

Der im März 2024 in Kraft getretene Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union verpflichtet große Messenger-Dienste wie WhatsApp, sich für die Kommunikation mit anderen Plattformen zu öffnen. Infolgedessen arbeitet WhatsApp an der Integration von Drittanbieter-Chats, sodass Nutzer Nachrichten von anderen Diensten wie Telegram oder Signal empfangen können. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten für Nutzer in der EU verfügbar sein.

Neue Emojis bereichern die Kommunikation

Ab Anfang 2025 erweitert WhatsApp seine Emoji-Bibliothek um acht neue Symbole, die vom Unicode-Konsortium zugelassen wurden. Besonders ist das "Augenringe-Gesicht", das den Zustand von extremem Schlafentzug darstellt und bei den World Emoji Awards mit 62,4 Prozent der Stimmen zum am meisten erwarteten Emoji gewählt wurde. Weitere Neuzugänge sind unter anderem ein Fingerabdruck, eine Schaufel und die Flagge der Insel Sark, berichtet Bild.

Design-Update für eine modernere Optik

WhatsApp plant für 2025 ein umfassendes Design-Update, das die Benutzeroberfläche moderner und benutzerfreundlicher gestalten soll. Dieses Update umfasse neue Farbpaletten, überarbeitete Icons und eine optimierte Navigation, der Nutzer kann sich zukünftig die App nach persönlichen Vorlieben gestalten, so ein Beitrag von der Westen. Zudem soll ein Dark Mode eingeführt werden, der nicht nur die Augen schone, sondern auch den Akkuverbrauch reduziere.

Integration in die Meta-Kontenübersicht erleichtert Status-Sharing

Meta ermöglicht es seinen Nutzern künftig, WhatsApp in die zentrale Kontenübersicht zu integrieren. Diese Funktion erlaubt es, WhatsApp-Statusnachrichten automatisch als Story auf Facebook und Instagram zu teilen, ohne die Inhalte manuell auf jeder Plattform hochladen zu müssen, so Meta. Die Integration ist freiwillig und muss von den Nutzern aktiv aktiviert werden. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der WhatsApp-Nachrichten bleibt dabei bestehen.

Redaktion finanzen.net