Sony vs. Microsoft: Playstation 5 oder Xbox Series X - der Gewinner steht fest

Ein Konsolen-Generationswechsel steht an

Der Gaming-Welt steht Ende 2020 ein großes Ereignis bevor - ein Konsolen-Generationswechsel steht an. Sowohl Sony, mit der Playstation 5, kurz PS 5, als auch Microsoft, mit seiner Xbox Series X, planen für Ende 2020 den Markteintritt einer neuer Generation ihrer Spielekonsolen. Obwohl bisher weder ein genaues Release-Datum noch Preisvorstellungen bekannt sind, wagt der Analyst Piers Harding-Rolls des Analysehauses Ampere Analysis eine erste Prognose für die beiden Konsolen.

PS 5 vs. Xbox Series X - ein direkter Vergleich

Während bezüglich des Markteintritts und der Preise bislang noch keine Informationen vorliegen, sind so gut wie alle relevanten technischen Details bekannt. Microsoft versorgte seine Fans bereits seit Ende 2019 kontinuierlich mit neuen Produktdetails während Sony sich bis Mitte März zunächst bedeckt hielt. Zuletzt erschien am 12.06 ein erstes Bild der Sony-Modelle. Während es bei der neuen Xbox Series X nur ein neues Modell geben wird, können Playstation-Fans zwei PS 5-Modelle erwarten. Alle Geräte sind mit dem Fernseher sowohl horizontal als auch vertikal kompatibel, bei der PS 5 haben Kunden darüber hinaus die Wahl zwischen der PS 5 mit Laufwerk und der Digitalen Edition ohne Laufwerk.

Die PS 5 wird laut dem kürzlich veröffentlichten Bild ein schwarz-weißes, futuristisches Design haben und Schätzungen zufolge höher sein als die Vorgängerkonsolen von Sony. Die neue Xbox soll Prognosen zufolge hingegen breiter ausfallen als üblich und wie gewohnt in einem schlichten schwarzen Design gehalten sein.

Im technischen Vergleich zeigt sich zunächst die Ähnlichkeit beider Konsolen. Beide Unternehmen setzen auf einen Chip des Herstellers AMD, den Zen 2 Chip mit acht Kernen. Durch eine höhere und fixe Taktrate hat die Xbox im CPU-Vergleich die Nase vorn, während die GPU von Sony eine höhere, jedoch variable Taktrate aufweist. Laut GamePro wird es bei den Konsolen beider Hersteller möglich sein, eine "besonders realistische Darstellung von Licht, Schatten und Reflektionen", auch Raytracing genannt, abzubilden, wie es bisher nur auf dem Computer möglich war.

Beim SSD- und Laufwerkvergleich besitzen die PS 5 und die Xbox Series X beide ein optisches Laufwerk und können mehrere Spiele parallel abspielen. Die SSD-Karte von Sony verfügt jedoch über einen doppelt so hohen Datendurchsatz wie die Xbox, was bedeutet, dass sie deutlich schneller ist.

Analyst: Sony wird Microsoft überholen

Der Analyst Piers Harding-Rolls des Analysehauses Ampere Analysis wagte jüngst eine Prognose zu den Verkaufszahlen der PS 5 und Xbox Series X. Laut ihm gingen die Absatzzahlen von Spielekonsolen bereits über die letzten Generationen stetig zurück - die erste Xbox und die Playstation 2 haben mit Blick auf die nachfolgenden Generationen zusammen immer noch die höchsten Verkaufszahlen. Ampere Analysis geht zwar davon aus, dass die Innovationen in Hard- und Software sowie das Design der neuen Konsolengenerationen weiterhin gute Verkaufszahlen versprechen, passt seine Prognose jedoch hinsichtlich der zu erwartenden Absatzzahlen an den Trend der letzten Jahre an. Piers Harding-Rolls rechnet infolgedessen bis 2024 mit insgesamt 109 Millionen Verkäufen der beiden Konsolen. Im Vergleich: Von der PS 2 und der originalen Xbox wurden damals 179 Millionen Exemplare verkauft.

Von diesen insgesamt 109 Millionen erwarteten Verkäufen in den nächsten Jahren soll Sonys PS 5 Harding-Rolls zufolge mit rund 66 Millionen fast doppelt so viele Verkäufe erzielen wie die Xbox Series X, welche lediglich 37 Millionen Mal verkauft werden soll. Alleine in diesem Jahr sollen seiner Schätzung nach 4,6 Millionen PS 5 und 3,3 Millionen Xbox abgesetzt werden. Der Analyst erwartet bei beiden Konsolen einen Preis zwischen 450 und 500 US-Dollar.

Sony besser aufgestellt als Microsoft

Den Unterschied in den zu erwartenden Absatzzahlen begründet Ampere Analysis damit, dass Sony dank seiner Exklusivität besser auf dem Markt aufgestellt sei als Microsoft. Zudem verfüge es über eine größere globale Marktpräsenz als sein Konkurrent und sei bereits in der Gamer-Szene etabliert. Nichtsdestotrotz räumt das Analysehaus ein, dass sich Microsoft bei seiner neuen Xbox-Generation deutlich verbessert habe. Zwar stünde Microsoft in der Produktanalyse immer noch hinter Sony, habe aber Chancen aufzusteigen.

