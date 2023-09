WhatsApp

WhatsApp hebt die Privatsphäre auf ein neues Niveau mit der Einführung der "Geheime Chats"-Funktion. Diese neuartige Funktion ermöglicht es, persönliche Chats zu sperren und mit Geräteauthentifizierung zu schützen. Von diskreten Benachrichtigungen bis hin zur sicheren Speicherung von Medien bietet diese Funktion eine Reihe von Merkmalen, die auf die Wahrung der Privatsphäre abzielen.

Das ist der neue "Geheime Chat"

WhatsApp, eine der weltweit beliebtesten Messaging-Apps, hat kürzlich eine neue Funktion namens "Geheime Chats" eingeführt, die darauf abzielt, die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer zu erhöhen. Mit dieser Funktion können Nutzer ihre persönlichen Chats mit einem Passwort schützen, das durch verschiedene Geräteauthentifizierungsmethoden wie den Telefonpasscode, Face ID oder den Fingerabdruck verifiziert wird. Auf diese Weise erhalten Nutzer einen zusätzlichen Schutz für ihre sensiblen Konversationen und können sicherstellen, dass nur sie Zugang zu diesen Chats haben.

Die geheimen Chats werden in einem speziell dafür vorgesehenen Ordner namens "Gesperrte Chats" gespeichert, der die Verwaltung und Organisation dieser Chats vereinfacht. Dieser Ordner trennt die gesperrten Chats von den regulären Chats, was einen zusätzlichen Grad an Diskretion bietet.

Ein bemerkenswertes Merkmal der "Geheime Chats"-Funktion ist, dass sie die Privatsphäre der Nutzer hinsichtlich verschiedener Aspekte schützt. Wenn ein Chat gesperrt ist, werden sowohl der Inhalt der Benachrichtigung als auch der Name des Kontakts verborgen, sodass Dritte, die möglicherweise auf den Sperrbildschirm des Telefons blicken, keine Informationen über die Nachricht oder den Absender sehen können. Stattdessen wird die Benachrichtigung neutral als "WhatsApp: 1 neue Nachricht" angezeigt.

Weitere wichtige Informationen

In Bezug auf Mediendateien müssen Nutzer den Chat-Schutz deaktivieren, um Mediendateien in der Galerie des Telefons zu speichern. Dies stellt sicher, dass sensible Bilder oder Videos nicht versehentlich sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus können sowohl Gruppenchats als auch stummgeschaltete Chats gesperrt werden, was eine größere Flexibilität in Bezug auf die Anwendung dieser Sicherheitsmaßnahme bietet. Man sollte jedoch beachten, dass Anrufe nicht gesperrt werden - Anrufe von Kontakten oder Gruppen, die in einem gesperrten Chat sind, werden weiterhin angezeigt.

Es ist zudem wichtig zu beachten, dass die "Geheime Chats"-Funktion nur auf dem Gerät aktiviert wird, auf dem sie eingeschaltet wurde. Das bedeutet, wenn Sie andere Geräte mit WhatsApp verlinkt haben, wie zum Beispiel einen Desktop-Computer, die Chats auf diesen Geräten nicht gesperrt werden. Dies könnte für Nutzer, die mehrere Geräte verwenden, von Bedeutung sein.

Die "Geheime Chats"-Funktion ist zudem mit der Backup- und Wiederherstellungsfunktion von WhatsApp kompatibel. Bedeutet, wenn Chats gesichert und auf einem neuen Telefon wiederhergestellt werden, bleiben die Chats weiterhin gesperrt. Um auf diese gesperrten Chats zugreifen zu können, muss man die Geräteauthentifizierung erneut einrichten.

Wie schaltet man die Funktion ein?

Interessanterweise wird die Person, mit der man chattet, nicht darüber informiert, dass man den Chat gesperrt hat. Dies sorgt für eine zusätzliche Ebene der Diskretion. Falls man einen archivierten Chat sperren möchte, muss man ihn zuerst aus dem Archiv entfernen und dann sperren. Dies ist ein zusätzlicher Schritt, der notwendig ist, um die Sicherheit und Privatsphäre des entsprechenden Chats zu gewährleisten.

Das Aktivieren der "Geheime Chats"-Funktion ist ein recht unkomplizierter Prozess. Nutzer müssen in die Chat-Informationen für jeden Chat gehen, den sie sperren möchten. Wenn man die Geräteauthentifizierung noch nicht eingerichtet hat, wird man dazu aufgefordert, dies zu tun, bevor man einen Chat sperren kann. Dies gewährleistet, dass nur der jeweilige Nutzer Zugang zu den gesperrten Chats hat.

Einmal gesperrt können Nutzer ihre gesperrten Chats im Ordner "Gesperrte Chats" einsehen. Dieser Ordner ist ein zentraler Ort, an dem alle gesperrten Chats aufbewahrt werden, was die Verwaltung dieser Chats erleichtert. Um einen gesperrten Chat zu deaktivieren, müssen Nutzer einfach in die Chat-Informationen gehen und die Sperre deaktivieren. Dies gibt den Nutzern die Flexibilität, die Sicherheitsmaßnahmen nach Bedarf zu ändern.

Redaktion finanzen.net