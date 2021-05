Segway Apex H2: Wasserstoffmotorrad soll 2023 auf den Markt kommen

Wasserstoff als Treibstoff für das Motorrad: Diese Idee hatte der Hersteller Suzuki bereits im Jahr 2007, erst 2017 hat Honda in den USA einen Patentantrag auf entsprechende Technologien gestellt und bewilligt bekommen - auf den Markt gekommen ist ein Wasserstoffmotorrad aber noch nicht. Nun hat Xiaomi Ende März angekündigt, dass im Jahr 2023 mit der "Segway Apex H2" tatsächlich ein solches Motorrad auf den Markt kommen soll.

Segway Apex H2: Vorreservierungen bereits im Frühling 2021 möglich

Die Ankündigung ist auf der Website des Herstellers und nur in chinesischer Sprache verfügbar - im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion sollen Medienberichten zufolge jedoch bereits erste Vorreservierungen möglich sein. Deutlich wird auf der Website außerdem der Preis von 69.999 Yuan, was umgerechnet knapp 9.000 Euro entspricht. Außerdem schreibt der Hersteller, dass für die Segway Apex H2 eine Leistung von 60 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h vorgesehen sind. Von null auf 100 km/h soll das Modell in vier Sekunden beschleunigen können.

Wie beim Wassersprudler: Motorrad wird mit austauschbaren Wasserstoffkartuschen angetrieben

Angetrieben werden soll das Wasserstoffmotorrad dem Informationsportal motorradonline und anderen Medienberichten zufolge von durch den Fahrer austauschbaren Wasserstoffkartuschen, ähnlich denen eines Wassersprudlers für den Alltagsgebrauch - die Bedienung erscheint also nicht komplizierter als die eines Verbrennungsmotors.

Weiteren Berichten und einem Präsentationsvideo des Herstellers zufolge wird die Segway Apex H2 vollverkleidet auf den Markt kommen und das Design eines Sportmotorrads vorzeigen: Beide Räder sollen an Einarmschwingen befestigt und die Nase mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet sein. Während die Nase im Video eher tief geduckt ist, geht das Heck in die Höhe.

Nicht nur die Segway Apex H2: Xiaomi will auch in das Geschäft mit Elektroautos einsteigen

Die Präsentation und die Möglichkeit der Vorreservierung lassen das Vorhaben des Herstellers sehr real werden - obwohl das Fahrzeug erst in zwei Jahren auf den Markt kommen soll. Ob Xiaomi den Schritt anders als bislang Suzuki und Honda auch tatsächlich umsetzen wird oder das Projekt wieder im Sand verläuft, kann noch nicht vorhergesagt werden. Sicher ist aber, dass es dem chinesischen Hersteller ernst ist: Ende März wurde im offiziellen Blog der Firma folgendes Zitat von Xiaomi-Gründer und -CEO Lei Jun veröffentlicht: "Intelligente Elektrofahrzeuge stellen eine der größten Geschäftsmöglichkeiten im nächsten Jahrzehnt dar und sind ein unverzichtbarer Smart-Living-Bestandteil. Der Einstieg in dieses Geschäft ist für uns eine selbstverständliche Entscheidung: Wir bauen unser smartes AIoT-Ökosystem aus und erfüllen damit unsere Mission, allen Menschen auf der Welt durch innovative Technologien ein besseres Leben zu ermöglichen". In den kommenden Jahren sollen in das Sortiment des Tech-Giganten dem Blogbeitrag zufolge neben der Segway Apex H2 auch Elektroautos und andere Fahrzeuge aufgenommen werden.

