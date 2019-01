Betriebsrente: Sahnehäubchen vom Chef

€uro am Sonntag

Einfach so mehr Geld vom Chef verlangen? Dieser Traum vieler Angestellter ist seit Anfang 2019 wahr geworden. Es geht um die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Arbeitnehmer konnten schon bislang Teile ihres Gehalts in bAV-Beiträge umwandeln und damit Sozialabgaben sparen. Auch der Arbeitgeber profitiert seit jeher davon, weil die Sozialbeiträge üblicherweise hälftig bezahlt werden.Wenn der Arbeitnehmer spart, spart der Arbeitgeber also zumeist mit. Nun muss der Chef den Vorteil zumindest teilweise an den Arbeitnehmer weitergeben.: Maximal 15 Prozent der Einzahlungen muss der Arbeitgeber drauflegen. Das betrifft erst mal nur Verträge, die ab Anfang 2019 geschlossen werden.Ab 2022 gilt das dann auch für laufende Verträge. Allerdings kann in manchen Tarifverträgen noch eine andere Regelung vereinbart sein. Was sich zum Jahreswechsel in Euro und Cent geändert hat, zeigen die Modellrechnungen, die der Finanzdienstleister MLP für €uro am Sonntag erstellt hat (siehe PDF unten).Die Rechtsänderung führt in den ersten beiden Fällen dazu, dass 15 Prozent mehr in den Rentenvertrag fließen. Im dritten Fall gibt es keinen Zuschuss. Grund: Das Bruttogehalt liegt jenseits der sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen. Deshalb braucht der Arbeitnehmer für den Gehaltsteil, aus dem der bAV-Gesamtbeitrag fließt, keine Sozialbeiträge zu bezahlen - und der Arbeitgeber spart nichts.In allen drei Fällen wirkt beim bAV-Eigenbeitrag und dem Nettogehalt noch eine Reihe anderer Faktoren als ein eventueller Zuschuss. So muss bei gesetzlich Krankenversicherten der Zusatzbeitrag nun hälftig vom Chef getragen werden statt komplett vom Arbeitnehmer.: Wessen Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung liegt, der bekommt die volle Ersparnis durch die Entgeltumwandlung. Wer darüber liegt, erhält weniger. Denn bis zu vier Prozent der jeweils aktuellen Beitragsbemessungsgrenze können Arbeitnehmer ohne Abzug von Sozialabgaben und acht Prozent ohne Abzug von Steuern investieren. Die Grenze wurde 2019 angehoben, so dass der maximale sozialabgabenfreie Anteil nun 268 Euro beträgt.: "Wenn man annimmt, dass es bisher keinen Arbeitgeberzuschuss gibt und die verpflichtenden 15 Prozent vollständig in den individuellen Vertrag des Arbeitnehmers fließen, ist die betriebliche Altersvorsorge in diesem Punkt nun attraktiver", sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und Ralf Raube, Leiter bAV beim Finanzdienstleister MLP, erklärt: "Der Zuschuss ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der bAV. Gleichwohl handelt es sich bei den 15 Prozent nur um das gesetzlich festgelegte Minimum. Wir empfehlen Arbeitgebern weiterhin, einen Zuschuss von pauschal 20 Prozent an ihre Arbeitnehmer weiterzugeben - das entspricht in den meisten Fällen in etwa der gesamten Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers."Aber sollte man überhaupt eine Entgeltumwandlung via Direktversicherung - der beliebteste bAV-Weg - abschließen? Grundidee hinter der staatlichen Förderung: Im Ruhestand zahlen die meisten Arbeitnehmer geringere Steuern als während der Berufstätigkeit, zudem können Sozialabgaben sinken oder wegfallen. All dies führt unter bestimmten Voraussetzungen zu erheblichen finanziellen Vorteilen.Direktversicherungen gibt es in zwei Varianten: Am weitesten verbreitet ist die klassische Form, bei der eine Mindestverzinsung garantiert ist. Diese macht bei Neuverträgen zurzeit 0,9 Prozent aus. Allerdings wird nicht die gesamte Einzahlung verzinst, sondern nur der Teil, der nach Abzug der Kosten für die Geldanlage übrig bleibt. Mögliche Überschüsse kommen hinzu, deren Höhe ist jedoch nicht garantiert. Eine zweite Möglichkeit sind fondsgebundene Policen, die höhere Chancen bieten, aber auch Risiken bergen.sind meist dieselben wie bei ungeförderten Policen. Vorteile: Je nach Variante und Anbieter waren zumindest in der Vergangenheit gute Renditen bei hoher Sicherheit zu erzielen. Außerdem winken Steuervorteile beispielsweise gegenüber Fondssparplänen. Nachteile: Lebensversicherungen gelten generell als intransparent. Die gesunkenen Zinsen an den Kapitalmärkten zehren an den Renditen, weil die Unternehmen die Prämien größtenteils an den Anleihemärkten investieren.Außerdem werden die Abschlusskosten üblicherweise auf die Anfangszeit des Vertrags verteilt. Diese sogenannte Zillmerung bewirkt, dass in vielen Fällen auch nach Jahren weniger im Topf ist als eingezahlt wurde -und der Zinseszinseffekt bei der Rendite stark verzögert zum Tragen kommt. Auch kann die Auszahlung je nach Versicherer sehr unterschiedlich ausfallen.ist auch das Verhalten des Arbeitgebers. Er kann etwas zuzahlen, ist aber nicht dazu verpflichtet. In anderer Hinsicht kommt dem Chef ebenso große Bedeutung zu: Er bestimmt den Versicherer. Hat der Arbeitgeber Zugriff auf einen Gruppenvertrag, kann das wegen der Kostenersparnis äußerst vorteilhaft sein. Falls der angebotene Kontrakt dennoch wenig attraktiv ist, kann der Arbeitnehmer versuchen, auf eigene Faust eine Alternative aufzutun und den Arbeitgeber davon zu überzeugen. "Man sollte darauf achten, dass der Anbieter finanzstark ist und geringe Abschluss-,Vertriebs- und Verwaltungskosten hat", empfiehlt der Münchner Versicherungs- und Anlageberater Rolf Schulte.Egal, wo man abschließt -das Geld ist sicher. Denn der Versicherer haftet bei klassischen Policen für das sogenannte Deckungskapital. Und auch die Versicherer selbst sind fast immer geschützt -durch ihre Mitgliedschaft bei der branchenweiten Auffanggesellschaft Protektor. Zudem sind sie gesetzlich gezwungen, hohe Reserven aufzubauen, um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern. Deshalb stehen sie nach Ansicht von Experten im Schnitt besser da als die Pensionskassen, bei denen es zuletzt einige bedenkliche Schieflagen gab.Ist der Abschluss einer betrieblichen Altersvorsorge generell sinnvoll? Verbraucherschützer Scherfling sagt: "Wer seine Altersvorsorge plant, hat sehr viele Alternativen, ob ungefördert oder staatlich gefördert. Die betriebliche Altersvorsorge ist nach Abwägung aller Vor-und Nachteile bisher selten erste Wahl." Der vermeintlich größte Vorteil sei dabei das wichtigste Gegenargument: "Man kann zwar, neben den Steuern, auch Sozialabgaben sparen. Doch hat man dadurch dann auch weniger Ansprüche - bei gesetzlicher Rente, Arbeitslosengeld, Krankengeld und Elterngeld.": Gesetzlich Krankenversicherte zahlen im Alter auf ihre Betriebsrenten die kompletten Beiträge zur gesetzlichen Kranken-und Pflegeversicherung, also inklusive der bisherigen Anteile des Arbeitgebers. Der Experte rechnet vor: "Deshalb bleiben letztlich von 100 Euro Bruttorente nach Steuern und Sozialabgaben vielleicht zwei Drittel übrig." Ein Gesetz, das dies abmildert, wird zwar derzeit in der Großen Koalition diskutiert, ein Ergebnis ist aber noch nicht in Sicht.: Eine betriebliche Altersvorsorge lohne sich vor allem für Gutverdiener (wegen der Steuervorteile), die privat krankenversichert sind (weil keine doppelten Beiträge in der Rentenphase fällig werden). Bei allen anderen Beschäftigten müsse der Arbeitgeber wohl noch mehr zuzahlen als gesetzlich gefordert, damit sich die Sache wahrscheinlich lohnt.

Checkliste

Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Betriebsrente in Form der sogenannten Entgeltumwandlung. Am beliebtesten sind Einzahlungen in eine Direktversicherung (Vorsicht: Versicherungen ohne Außendienst tragen dieselbe Bezeichnung, haben damit aber nichts zu tun). Ob dieser Weg in speziellen Situationen sinnvoll ist, klären einige Fragen: Will ich tatsächlich eine Rentenversicherung abschließen? Anders als beim Riestern sind Fonds- oder Banksparpläne hier außen vor.

Wie wirkt sich meine Gehaltshöhe aus? Bei mittleren Einkommen können die Vorteile relativ gering sein.

Wie wirkt sich meine Art der Krankenversicherung aus? Bei gesetzlicher Absicherung sinkt die Attraktivität.

Wann gehe ich in den Ruhestand? Bei niedrigen Bezügen kann der Ertrag bei kurzen Laufzeiten extrem hoch sein.

Was ist mein voraussichtlicher Steuersatz im Ruhestand? Je größer die Differenz zum aktuellen Wert, desto größer sind die Vorteile.

Zahlt mein Arbeitgeber etwas über den gesetzlich fälligen Zuschuss von 15 Prozent dazu? Das ist oft ein Renditeturbo.



Im Überblick: Drei Modellfälle als Beispiel (PDF)

















