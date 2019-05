Jeff Bezos - Reichster Mensch der jemals lebte?

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.621,40 EUR

-3,03% Charts

News

Analysen

Amazon -Chef Jeff Bezos hat auch 2019 seinen ersten Platz in der Forbes-Liste der reichsten Menschen verteidigt. Dabei wurde sein Vermögen auf 131 Milliarden Dollar geschätzt. Das sind 19 Milliarden mehr als im Vorjahr. Auf Rang zwei steht Microsoft -Gründer Bill Gates mit 96,5 Milliarden Dollar, auf ihn folgt Starinvestor Warren Buffett mit 82,5 Milliarden Dollar.

Reichster Mensch aller Zeiten

Derzeit liegt das Vermögen des Amazon-CEO laut Bloomberg Billionaires Index bei 116 Milliarden Dollar. Doch schafft es Jeff Bezos mit seinem dreistelligen Milliardenbetrag auch an die Spitze der reichsten Menschen aller Zeiten? Wenn man rein das Vermögen betrachtet schon. n-tv berichtete von einem neuen Vergleich mit dem Reichtum des US-Unternehmers John D. Rockefeller. Dieser erwirtschaftete bis 1937 lediglich 1,5 Milliarden Dollar. Dies entspreche einem heutigen Dollar-Wert von 26 Milliarden und läge deutlich unter dem Wert von Bezos.

Ein Ökonom habe nun aber eine neue Sicht der Dinge veröffentlicht. Samuel Williamson, Betreiber der Webseite measuringworth.com, meine mit seiner Variante eine bessere Messbarkeit zu schaffen. Zum Vergleich des Vermögens von Personen durch die gesamte Historie sei das Verhältnis des Reichtums zum Bruttoinlandsprodukt besser geeignet.

Bei dieser Betrachtung käme Rockefeller mit seinen 1,5 Milliarden Dollar auf einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt der USA 1937 von etwa 1,6 Prozent. Damit hätte er auf die heutige Zeit übertragen ein Vermögen von 331 Milliarden Dollar. Das wäre mehr als doppelt so viel wie Jeff Bezos. Mit dieser Rechnung würde sogar noch ein weiterer vor dem Amazon-CEO liegen. Der Römer Marcus Licinus Crassus, der in der Zeit 115 v. Chr. bis 53 v. Chr. lebte, würde damit auf 210 Milliarden Dollar kommen.

Doch wie auch immer man es dreht und wendet, Jeff Bezos zählt sowohl aktuell, als auch historisch betrachtet zu den reichsten Menschen der Welt. Mit Amazon hat er die Art, wie wir einkaufen verändert und aus einem Online-Buchhändler eine Geldmaschine gemacht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images, TOMMASO BODDI/AFP/Getty Images