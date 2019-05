Beliebteste Supermärkte: Hier geht Deutschland gerne einkaufen

Chip und Civey haben Ende April eine Umfrage gestartet, welche den Einkaufsgewohnheiten der Deutschen auf den Grund gehen soll. Bei den rund 5.000 Befragten setzte sich ein Händler weit nach vorne ab.

Lieblings-Supermärkte: Discounter teilweise weit abgeschlagen

Den letzten Platz belegte mit 2,9 Prozent Penny, obwohl der Discounter in mehreren Ländern Europas tätig ist. Darauf folgt mit 6,2 Prozent Netto Marken-Discount , eine Tochtergesellschaft von Edeka. Im zur Schwarz-Gruppe gehörenden Kaufland kaufen laut Umfrage lediglich 7,8 Prozent ihre Lebensmittel. 10,2 Prozent der Umfrageteilnehmer schieben ihren Einkaufswagen am liebsten bei Lidl durch die Gänge, Lidl gehört ebenfalls zur Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm. Dauer-Konkurrent Aldi (Nord und Süd) setzt sich mit 12,7 Prozent direkt davor und belegt damit den dritten Platz. Fast ein Fünftel (19,5 Prozent) stellt sich bei Rewe in die Schlange, also bei einer der größten Supermarktketten Deutschlands. Ungeschlagener Sieger der Befragung ist Edeka: 26,3 Prozent der Befragten kauft Dinge des täglichen Gebrauchs bevorzugt bei dem Händler aus Hamburg.

11,8 Prozent kauft eigenen Angaben zufolge bei einem anderen Händler ein. 2,6 Prozent der Befragten gab an, es nicht zu wissen.

