Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab August 2018

Kita-Gebühren teilweise abgeschafft

Familien mit Kindern in Hessen und Niedersachsen dürfen sich ab dem 1. August auf eine finanzielle Entlastung freuen: Hier wird die Betreuung kostenlos.

In Hessen können Kinder ab dann drei Jahre lang für sechs Stunden täglich ohne Kosten in die Kita geschickt werden. Das bringt hessischen Eltern eine Ersparnis von bis zu 5.000 Euro, die sie sonst an Betreuungsgeldern ausgeben müssten. In Niedersachsen muss ab August erst ab einer Betreuungszeit von mehr als acht Stunden täglich zusätzlich gezahlt werden.

Elektro- und Elektronikgeräte

Am 15. August wird das Elektrogesetz auf einen offenen Anwendungsbereich, den Open Scope, umgestellt. Ab dann fallen viele Geräte, die bis jetzt nicht in den Gültigkeitsbereich des Gesetzes fielen, darunter. Die größten Änderungen kommen hierbei auf die Hersteller zu, aber auch die Verbraucher müssen aufpassen: Dann müssen beispielsweise höhenverstellbare Tische oder blinkende Schuhe, die neu unter das Elektrogesetz fallen, auch ordnungsgemäß auf einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden.

Super-Sparpreis bei der Bahn

Der Sparpreis bei der Bahn war bisher nur als Angebot für spezielle Zeiträume verfügbar. Ab August wird es den "Super Sparpreis" eingeführt. Wer mit der Bahn durch Deutschland fahren will, zahlt dann in der zweiten Klasse 19,90 Euro und in der ersten 29,90 Euro. Der "Super Sparpreis" ist im Nah- und Fernverkehr gültig, allerdings gibt es auch hierfür eine Zugbindung.

Immobilienmakler und -verwalter

Immobilienmakler und -verwalter sind ab August verpflichtet, sich innerhalb von drei Jahren 20 Stunden fortzubilden. Für sie ändert sich nämlich die Berufszulassungsregelung. Außerdem brauchen sie ab dann einen Gewerbeschein und sind dazu verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ER_09 / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com, Andrey Burmakin / Shutterstock.com, ER.09 / Shutterstock.com