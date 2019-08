Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab September für Verbraucher

• Neue Sicherheit für Kunden beim Online-Banking und Internet-Shopping

• Apple stellt neues iPhone 11 vor

• Neuregelung bei Leistungen für Asylbewerber



Online-Banking und Internet-Shopping

Die größte Änderung im September betrifft das Online-Banking und damit auch das beliebte Internet-Shopping. Am 14. September tritt die zweite europäische Zahlungsdienstrichtlinie, PSD2 genannt, in Kraft. Dadurch kommt es zu einigen Neuerungen, die die Sicherheit verbessern sollen. Demnach dürfen Drittanbieter nur noch nach Genehmigung der Kunden auf Konten zugreifen. Um noch mehr Sicherheit zu garantieren, soll es bei einer Kartenzahlung im Internet zukünftig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geben. Dadurch wird es zusätzlich zu den Login-Daten eine weitere Sicherheitsstufe geben, wie beispielsweise ein zusätzliches Passwort, die Abfrage des Fingerabdruckes oder Gesichtserkennung. Mit diesen Zusatzleistungen soll der Schutz der Kunden im Internet weitgehend verbessert werden.

Neue Apple-Vorstellung im September

Beinahe jährlich stellt Apple im September in der sogenannten Keynote ein neues Smartphone vor. Das iPhone 11 soll Mitte September vorgestellt werden - bislang sind erst wenige Details an die Öffentlichkeit geraten. Klar scheint jedoch, dass Apple wie bereits im vergangenen Jahr insgesamt drei neue Smartphones vorstellt. Demnach soll es ein Basisgerät geben und zwei teurere Modelle. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Apple außerdem eine neue Namensgebung geplant habe. Die beiden Spitzenmodelle sollen als "iPhone 11 Pro" und "iPhone 11 Pro Plus" auf den Markt kommen. Während das neue iPhone vorgestellt wird, erwartet die Apple-Kunden eine weitere Änderung. Denn für iPhone und iPad gibt es mit iOS 13 ein neues Softwareupdate.

Neuregelung für die Leistungen für Asylbewerber

Am 1. September 2019 tritt ein geändertes Asylbewerberleistungsgesetz in Kraft und die Leistungen für Asylbewerber in Deutschland werden damit neu geregelt. Zukünftig werden die Kosten für Strom und Wohnungsinstandhaltung aus der Geldleistung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ausgegliedert. Der Bedarf wird dann als Sachleistung erbracht und damit sollen die Geldleistungssätze sinken. Menschen, die nicht in einer Sammelunterkunft leben, erhalten mit der neuen Regelung dann zehn Euro weniger im Monat, sodass die Leistung von 354 auf 344 Euro monatlich sinkt. Aber auch für Erwachsene in einer Sammelunterkunft wird eine neue, niedrigere Bedarfsstufe eingeführt. Für sie sinkt der Geldbetrag auf 310 Euro. Für Kinder bis zu einem Alter von fünf Jahren wird sich nichts ändern. Doch bei sechs- bis 13-Jährigen erhöht sich der Beitrag um 26 Euro. Asylbewerber, die eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren, können künftig auch nach dem 15. Monat ihres Aufenthalts in Deutschland Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten.

