Darum kommen die Ölpreise kaum vom Fleck

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,60 US-Dollar. Das waren 9 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte hingegen um 2 Cent auf 52,66 Dollar zu. Nach dem kräftigen Preisrückgang am Vortag hat sich die Lage am Ölmarkt damit beruhigt.

Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA hatten zuletzt die Sorge vor einer Rezession geschürt. Zuletzt verhängten die USA wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus zudem Strafzölle in Milliardenhöhe auf Importe aus Europa. Die Handelskonflikte belasten die Ölpreise tendenziell stark. Denn eine schwächere globale Konjunktur sorgt für eine geringere Rohölnachfrage. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist bislang ungelöst.

/jha/

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Visual3Dfocus / Shutterstock.com