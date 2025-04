MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Siemens Energy haussieren

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Gründonnerstag im frühen Geschäft leicht im Minus. Der DAX sinkt mit 21.249 Zählern um 0,3 Prozent, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent nach. Positive und negative Neuigkeiten seit Vortagesschluss halten sich in etwa die Waage: Zunächst belasteten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der sagte, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle eine Herausforderung für die Zentralbank darstellen könnten. Die Renditen der US-Staatsanleihen und der US-Dollar fielen in Folge zunächst. Später in der Nacht wurden dann Fortschritte bei den Handelsgespräche zwischen Japan und den USA positiv gewertet. US-Präsident Donald Trump spricht von großen Fortschritten und weckt damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden könne.

Aber auch in Europa stehen zum Schluss der verkürzten Handelswoche Termine auf der Agenda, die für Bewegung sorgen könnten. Am Mittag steht zunächst der kleine Verfall am Terminmarkt auf der Agenda. Um 14:15 Uhr MESZ steht dann der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Hier wird fest davon ausgegangen, dass die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte gesenkt werden. Die Tür für weitere Schritte dürfte zudem nicht verschlossen werden. Gleichwohl dürfte sich nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba an der Formulierung vermutlich wenig ändern, wonach sich die EZB nicht vorab auf einen bestimmten Zinspfad festlegen lasse und von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden werde.

Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am Morgen bei 2,50 Prozent wenig verändert und liefert damit keinen Impuls. Der Euro handelt nach seinem kurzen Ausflug über die Marke von 1,14 Dollar in der Nacht mit 1,1368 Dollar ebenfalls kaum verändert.

Die Berichtssaison nimmt auch in Europa langsam Fahrt auf. Als "sehr stark" werden die Geschäftszahlen von Siemens Energy (+11,3%) sowie die Prognoseanhebung an der Börse gewertet. Nahezu alle Kennziffern hätten die Erwartungen in den Schatten gestellt. Laut Jefferies-Analysten liegt der Auftragseingang 16 Prozent oberhalb der Markterwartung, das bereinigte EBITA sogar 57 Prozent darüber. Der freie Cashflow von 1,4 Milliarden Euro (vor Steuern) übertraf die Konsensschätzung von 483 Millionen(nach Steuern) deutlich, unterstützt durch robuste Auftragstrends. Siemens Energy hat zudem die Prognose für Umsatzwachstum, Marge und Cashflow für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

De Aktie von ABB legt nach Zahlenausweis gut 1 Prozent zu. Die Schweizer haben im ersten Quartal bei leichtem Umsatzzuwachs operativ und unter dem Strich prozentual zweistellige Gewinnzuwächse erzielt und die Margen verbessert. Den Unternehmensausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Automatisierungskonzern. Die geplante Abspaltung macht für die Analysten der RBC strategisch Sinn. Die Robotik sei stark auf China ausgerichtet und konzentriere sich auf die Massenproduktion von Roboterarmen, während die Automatisierung stärker auf Europa fokussiert sei.

Für die Aktie von Hermes geht es dagegen um 2 Prozent nach unten. Die Analysten der Citi stufen das erste Quartal als solide ein, doch die teils hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Laut Aussagen des CFO werde der volle Effekt der derzeitig 10-prozentigen US-Zölle ab 1. Mai über Preiserhöhungen ausgeglichen. Zudem zeigten sich im April keine Anzeichen einer globalen Abschwächung - im Gegenteil: Aus China gebe es sogar "positive Signale".

Die Aktie von Evotec klettert im frühen Geschäft um 4 Prozent. Laut RBC-Analysten hat vor allem das Schlussquartal überzeugt. Das EBITDA sei deutlich um 27 Prozent über dem Konsens ausgefallen, die Nettoverschuldung, auf die an der Börse auch geachtet wird, dagegen niedriger als erwartet. Der Ausblick sei allerdings enttäuschend. Die Prognose für 2025 impliziere einen weiteren deutlichen Rückgang gegenüber dem Konsens, während die Ziele für 2028 etwas näher an den aktuellen Markterwartungen lägen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.944,98 -0,4% -21,52 +1,4%

Stoxx-50 4.227,98 -0,4% -15,33 -1,5%

DAX 21.248,67 -0,3% -62,35 +7,0%

MDAX 26.969,24 -0,9% -250,05 +6,4%

TecDAX 3.412,73 -1,2% -40,14 +1,0%

SDAX 15.054,85 -0,6% -84,82 +10,4%

FTSE 8.275,60 0% 0,00 #NV

CAC 7.304,59 -0,3% -25,38 -0,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1373 -0,2% 1,1398 1,1359 +10,1%

EUR/JPY 162,4380 +0,5% 161,5590 162,1630 -0,8%

EUR/CHF 0,9305 +0,4% 0,9266 0,9280 -0,9%

EUR/GBP 0,8589 -0,2% 0,8607 0,8584 +4,1%

USD/JPY 142,8615 +0,8% 141,7455 142,8345 -9,9%

GBP/USD 1,3241 -0,0% 1,3243 1,3232 +5,7%

USD/CNY 7,2027 +0,1% 7,1965 7,2078 -0,2%

USD/CNH 7,2990 +0,0% 7,2986 7,3100 -0,4%

AUS/USD 0,6352 -0,3% 0,6371 0,6387 +3,0%

Bitcoin/USD 84.711,90 +0,2% 84.541,35 85.109,25 -9,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,05 62,62 +0,7% 0,43 +1,6%

Brent/ICE 66,27 66,06 +0,3% 0,21 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3322,24 3344,40 -0,7% -22,17 +27,4%

Silber 28,54 28,77 -0,8% -0,23 +2,9%

Platin 847,83 852,82 -0,6% -4,99 -2,6%

Kupfer 4,60 4,69 -1,9% -0,09 +13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

