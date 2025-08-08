DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.824 +1,8%Euro1,1636 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
REITs, Immobilienfonds & ETFs: Chancen und Risiken im Vergleich REITs, Immobilienfonds & ETFs: Chancen und Risiken im Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview

10.08.25 15:00 Uhr
Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview | finanzen.net

„Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln“ – das ist die Empfehlung von (F)Influencer Heiko Thieme. Leichter gesagt als getan. Wie er seine Investitionsstrategien umsetzt, lesen Sie in unserem Interview.

istock
Investieren
Interview

Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf

“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen.

Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link

Bildquellen: SocGen

Mehr zum Thema DAX 40

15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
15:00Mit kühlem Kopf und klarer Strategie handeln: Börsenexperte und (F)Influencer Heiko Thieme im Interview
13:48Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
12:01Adidas: US-Designer entschuldigt sich für kulturelle Aneignung bei Sandalen-Design
mehr